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25/01/2024

Twins紅館演唱會：最強凍齡二人組！阿Sa獨門去粉刺大法，自製養生「三棗水」！阿嬌柔順秀髮重點在水溫？

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Text: Christy Yiu

　　相隔9年，Twins再次踏足紅館，舉辦一連14場的《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會。雖然阿Sa（蔡卓妍）阿嬌（鐘欣潼）已年過四十，但站在舞台上，仍和22年出道的樣子沒太大分別，被大讚是凍齡女藝人的天花板！向來保養得宜的二人，曾不時大方分享獨門凍齡保養法，今天一起向她們偷師吧！

 

 
 
 
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阿Sa凍齡保養法：獨門去粉刺大法，自製「三棗水」！

 

　　雖然已經年屆41歲，但阿Sa仍保持如十多歲的童顏樣貌，彷彿這麼多年來也沒有老過！阿Sa曾分享，最重要的護膚步驟就是要徹底卸妝和恆常敷面膜。阿Sa指，自己一星期至少會敷兩次面膜，敷面膜前會先使用深層清潔面膜，去除肌膚老化角質，然後再敷上保濕面膜，令面膜發揮最大作用。

 

 
 
 
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　　卸妝方面，阿Sa曾表示在卸妝上絕對不能懶惰！她指自己不會使用過分刺激的卸妝產品，她偏向使用溫和系的卸妝產品，若卸一次不夠，會來回多卸幾次，確保皮膚乾淨，同時減低對肌膚的傷害。

 

 
 
 
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　　身為藝人，時刻也要帶妝見人，想要保持如雞蛋般的嫩滑肌膚，阿Sa平日會用自家的去粉刺大法。先用熱毛巾熱敷有粉刺的部位，待毛孔打開，然後使用臉部按摩油，按摩10至20分鐘，大約兩至三次後便能粉刺去掉，輕鬆打造嫩滑童顏肌。

 

 
 
 
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　　所謂「子宮好，人不老」，只要護好子宮，輕鬆凍齡不是夢！阿Sa曾分享指自己從學生時期已飽受經痛問題困擾，一次在朋友推介下，學懂了自製能調經活血的「三棗水」：把3顆去核紅棗、2顆南棗和1顆蜜棗，放入保溫瓶內以熱水浸泡半小時後飲用，自此成功解決經痛問題。不過各人體質有異，飲用前，大家記得先諮詢專業人士意見。

 

下一頁：阿嬌凍齡保養法！

 

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