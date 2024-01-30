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30/01/2024

NARS 2024春季妝容教學：完美光澤感底妝、迷人雙頰輕鬆Get！一秘訣勾勒啞緻美唇

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　細雨綿綿的日子，彷彿為即將到來的春天預告。隨季節變化，妝容也要跟上節奏，冬日妝容偏向紅棕色為主，整體感覺較為厚重；而今季的妝容焦點則落在提升個人氣息，如春日般充滿活力。這次我們一起向美妝品牌NARS的化妝師偷師，掌握春日美妝技巧，紅粉緋緋迎接春天！

 

 
 
 
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Step 1：完美光澤感底妝！

 

 

　　不論春夏秋冬，做好妝前打底往往也最為重要。先以Light Reflecting原生光亮肌水凝霜（升級版）按摩皮膚，補充足夠水分，令底妝更貼服。粉底建議使用Light Reflecting原生光亮肌粉底液，以指尖塗抹上面，減低厚重感，達至柔焦美肌效果。

 

Light Reflecting原生光亮肌水凝霜（升級版） $660

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Light Reflecting 原生光亮肌粉底液 $470

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　　此時別忘了遮蓋黑眼圈，以光亮柔滑遮瑕霜為眼底提亮，減淡黑色眼袋；最後以Light Reflecting原生光蜜粉餅在T-zone位置定妝，輕鬆完成充滿光澤感的細緻底妝，持妝一整天。

 

光亮柔滑遮瑕霜 $290

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Light Reflecting原生光蜜粉餅 $370

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下一頁：Step 2 ── 迷人雙頰小秘訣

 

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