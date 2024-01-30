NARS 2024春季妝容教學：完美光澤感底妝、迷人雙頰輕鬆Get！一秘訣勾勒啞緻美唇

細雨綿綿的日子，彷彿為即將到來的春天預告。隨季節變化，妝容也要跟上節奏，冬日妝容偏向紅棕色為主，整體感覺較為厚重；而今季的妝容焦點則落在提升個人氣息，如春日般充滿活力。這次我們一起向美妝品牌NARS的化妝師偷師，掌握春日美妝技巧，紅粉緋緋迎接春天！

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Step 1：完美光澤感底妝！

不論春夏秋冬，做好妝前打底往往也最為重要。先以Light Reflecting原生光亮肌水凝霜（升級版）按摩皮膚，補充足夠水分，令底妝更貼服。粉底建議使用Light Reflecting原生光亮肌粉底液，以指尖塗抹上面，減低厚重感，達至柔焦美肌效果。

此時別忘了遮蓋黑眼圈，以光亮柔滑遮瑕霜為眼底提亮，減淡黑色眼袋；最後以Light Reflecting原生光蜜粉餅在T-zone位置定妝，輕鬆完成充滿光澤感的細緻底妝，持妝一整天。

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