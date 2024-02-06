Beauty
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

06/02/2024

情人節禮物提案！限定美妝品推介：Guerlain金澤之櫻寶石唇膏、Givenchy人氣高訂光影粉、Tom Ford心形壓花眼影盤，愛意四溢！

#唇膏 #情人節 #胭脂 #唇妝 #眼影 #唇釉 #Editors Pick #GUERLAIN #Tom Ford #Givenchy #眼妝 #Armani #美妝 #情人節禮物 #Makeup #Editor’s Pick #beauty #ROUGE G #情人節2024 #vday2024 #情人節禮物2024 #品川亮 #Prisme Libre
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　今年的情人節禮物，大家預備好了嗎？過上甜蜜浪漫的一夜後，怎少得為摯愛送上一份精心預備的禮物，為情人節畫上完美句號。除了精緻花束，送上美妝品絕對不會有差池，今天為大家推介幾款限定美妝品，情人節不怕兩手空空了！

 

Guerlain Rouge G寶石唇膏：聯乘日本藝術家

 

 

　　Guerlain的皇牌Rouge G寶石唇膏不時也會推出限定版設計，今年春季，品牌彩妝創意總監Violette與日本藝術家品川亮合作聯乘，推出限量版Rouge G金澤之櫻寶石唇膏盒，以及N°69 Cherry Bloom限定色號。

 

限量版 Rouge G金澤之櫻寶石唇膏盒Cherry Bloom $280

限量版 Rouge G金澤之櫻寶石唇膏N°69 Cherry Bloom $270/3.5g

 

　　品川亮深受日本世俗美藝影響，以異常當代的作品加以重塑，在傳統與前衛之間建立橋樑。這次，他在寶石唇膏盒的金屬盒面上，繪製優美的金色樹葉圖案，圖案靈感原自17世紀的主要日本藝術運動琳派（Rinpa School），充滿日式風情。

 

 

　　配以限量版唇膏盒，Rouge G同時推出全新色調 No. 69 Cherry Bloom，在柔和的花梨木紅色中綴以杏色調子，宛如櫻花花瓣般嬌媚，有哪個女生不喜歡？

 

查詢：Guerlain

 

下一頁：Givenchy春季限定唇膏、人氣高訂光影粉

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

You May Also Like

#唇膏 #情人節 #胭脂 #唇妝 #眼影 #唇釉 #Editors Pick #GUERLAIN #Tom Ford #Givenchy #眼妝 #Armani #美妝 #情人節禮物 #Makeup #Editor’s Pick #beauty #ROUGE G #情人節2024 #vday2024 #情人節禮物2024 #品川亮 #Prisme Libre
More on Beauty

Beauty Columnists

More
放大顯示
名廚食譜

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk