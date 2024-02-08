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08/02/2024

屬於情人節的私人調香：珍貴嬌柔的Guerlain金粉櫻香氛、精緻小巧的Miss Dior香薰膏、氣質香Diptyque紙墨之水

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Text: Helena Hau Photo: 官方圖片

　　都說香水是穿戴的，當它與皮膚接觸一刻，屬於你的氣味便由此散發。從頸間、鎖骨到耳後，手腕，每處讓人上癮的。

 

精緻小巧的Miss Dior Mini Miss香薰膏

 

 

　　外出約會，除了需要補妝，有時也需要補「香」。Miss Dior最新推出的Mini Miss香薰膏絕對是補「香」的首選之一！香薰膏宛如穿著高級訂製的「迷你展覽套裝」，十分精緻；其設計靈感源於Dior先生高級訂製系列，綴以粉色與淺灰的千鳥格紋，淡淡的印著Miss Dior字眼，呈現出Dior衣櫥的經典風尚。

 

 

　　香薰膏採用81%*天然成分，並富含玫瑰蠟。前調是清新的佛手柑精華；中調是大馬士革玫瑰精華及牡丹香調；後調是粉嫩的白麝香，散發著繁花的香氣。而如唇膏般輕巧的外形，隨時可從手袋中取出，於頸部、鎖骨、手腕輕輕一抹，即可將香甜穿戴上身。

 

 

Miss Dior Blooming Bouquet Mini Miss香薰膏 $570

 

查詢：Miss Dior

 

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