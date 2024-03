MUSEA Wellness Club：瑜伽、冥想、健身、拉筋，跟lululemon與PURE Fitness教練一起調節身心靈！

還有由Pag Kwong 導師帶領的「頌缽及放鬆伸展」,透過不同瑜伽體位、呼吸練習、梵唱與冥想,放鬆身心靈。活動的最後一天為運動日,以PURE Fitness和lululemon聯辦活動作結!屆時將有lululemon品牌大使林嘉欣帶領的「Find Further through Connection」跑步體驗,同時還有PURE Fitness首次以團體形式於場內一同進行30分鐘伸展體驗,針對身體上緊繃的肌肉,透過伸展舒緩痠痛!

喜歡跑步的,不要錯過lululemon的「Find Further through Courage」。體驗由品牌大使Harry Loasby帶領,提供4至6公里的跑速選擇,不論是新手還是經驗豐富的跑手,均可根據自身需求調整狀態,一起激發彼此力量。