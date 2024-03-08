三八國際婦女節：護膚美妝優惠！Clarins滿額即享9折、Sulwhasoo額外送21件贈品！NARS VIP Week超多優惠！

每年的3月8日是一年一度的國際婦女節，在這象徵女性權益的一天，不少地方也會舉辦慶祝活動，好讓女生們在這天好好享受。適逢婦女節，不少美妝和護膚品牌都推出了限定優惠或是套裝，今天編輯部就為大家整合了38婦女節的超值優惠，是時候好好寵一下自己！

Clarins：滿$600享9折、送透亮光感體驗套裝！

Clarins的網店在3月推出「女神慶典」限定優惠，包括官網首次購物滿$600即享9折優惠、購物折後滿$600可獲贈透亮光感體驗套裝，以及Superfood注氧美白科研優惠套裝，當中以透亮光感速效套裝最為划算，套裝集齊了28天組合透亮速效安瓶精華、透亮光感淡斑精華和凝亮護唇油，原價$2,217，現在$1,690便可入手！

編輯部推介：

優惠期：即日至3月14日

詳情：Clarins

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