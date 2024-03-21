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21/03/2024

全智賢、宋慧喬御用化妝師個人品牌登陸香港！搶先預覽Jung Saem Mool人氣妝物：原生裸肌氣墊粉底、最強精華定妝噴霧

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　喜歡到韓國旅遊的女生，相信對Jung Saem Mool這個品牌也不陌生。Jung Saem Mool由全智賢、宋慧喬、金泰希等女星的御用化妝師鄭瑄茉創立，是韓國本土的人氣彩妝品牌，受歡迎程度不輸其他美妝大牌。近日，品牌宣布將會正式登陸香港，開設網店和門市！

 


韓國化妝大師鄭瑄茉

 

　　鄭瑄茉有多受歡迎？單憑她是「韓系透明彩妝」便知道了！鄭瑄茉追求臉部立體感和持久妝容，開創了韓系透明彩妝的先河，成為了韓國美妝界大師。2015年里時，她創立了同名化妝品牌Jung Saem Mool（JSM Beauty），品牌的氣墊粉底和彩妝品瞬間成了女生們之間的搶手貨；今年品牌更找來李孝利當品牌大使，向世界級舞台出發。

 

 

　　Jung Saem Mool將於今年4月在時代廣場連卡佛開設香港首間門市，在此之前，已率先於3月開設官方網店！說到JSM Beauty的皇牌產品，當然少不了底妝，單是氣墊粉底已有多達四款。當中持久遮瑕裸膚氣墊粉底加入高保濕成分，比起一般氣墊粉底質感更細膩，妝感服貼明亮，上妝後肌膚長期保持清爽通透狀態，一抹即可打造原生裸肌感。

 


Essential Skin Nuder Cushion 持久遮瑕裸膚氣墊粉底 $300

 

　　作為靈魂之窗，眼妝往往也是最重要的一環。JSM Beauty的專業六色眼影盤共有3款色系，眼影盤根據互補色設計，加上鄭瑄茉多年的化妝師經驗，霧面、珠光和閃光質感也用上顯色度高的配方；推介紅棕色和橘棕色眼影盤，前者帶有乾淨清透氣息的玫瑰粉色，後者則如日落珊瑚色般自然閃爍，是日常妝容的必備好物。

 


Artist Eye Palette 專業六色眼影盤 $300

 

　　春夏天最怕就是脫妝，定妝噴霧尤其重要。微粒精華定妝噴霧配方採用來自捷克的溫泉水，含有10種礦物，一噴如水蒸氣分散於肌膚表面，補充水分，同時調節水油平衡，以達至提高妝容持久度的效果，絕對是潮濕天氣下美妝恩物。

 


Essential Mool Micro Fitting Mist 微粒精華定妝噴霧 $220／120ml

 

購買／查詢：JSM Beauty香港官方網店

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