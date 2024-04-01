春日美甲款式推薦！粉灰染暈百搭超耐看、花系美甲春意滿滿！大熱可愛蝴蝶結元素，可甜可鹽！

轉眼間已到春天，除了要為衣櫥張羅新季單品，美甲款式當然也要貼近季節潮流。春天少不了粉色和花系美甲，不過蝴蝶結元素看來也會是大熱！不論你是走可愛風、成熟系，還是優雅知性路線，相信在以下的幾款美甲款式，也能為你指尖添上春意。

百搭超耐看！粉灰染暈

想在春日試試粉色系美甲，但又怕純粉色系感覺太少女、難駕馭？推介粉灰染暈美甲，在粉色中綴以柔和的淡灰色，中和了粉紅色的嬌嫩，不會過分甜美，亦不至於剛強；若想更搶眼，可在染暈基底上綴飾自己喜歡的元素，這個色系絕對是百搭。

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