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02/04/2024

將巴黎咖啡館的香氣帶回家！Diptyque以Café Verlet的甜點為靈感，推出香甜誘人的香氛蠟燭

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Text: Helena Hau Photo: Diptyque

　　香氣是無形的，而那摸不著、看不到的抽象卻能一秒帶你穿越地域、跨越時空，將思緒帶到千里之外。

 

　　來自法國的香氛品牌Diptyque總是以周遭生活為靈感，將記憶融入味道中，透過嗅覺讓開展一段旅程。而這次，品牌將帶大家來到被咖啡香味所縈繞的巴黎街頭，享受甜點與咖啡帶來的愜意一刻。品牌與巴黎百年老字號咖啡館Café Verlet合作，以經典咖啡與甜點為靈感，推出四款香氛蠟燭，包括Café咖啡香氛蠟燭、Chantilly軟忌廉香氛蠟燭、Biscuit法式糕點香氛蠟燭及Fruits confits蜜餞香氛蠟燭。

 

 

　　Café咖啡香氛蠟燭顧名思義便是來自咖啡豆散發的陣陣香味，融合烘培的氣息，頓時讓空氣充滿焦香迷人的味道。若喜歡香甜可口的香氣，可以一試Chantilly軟忌廉香氛蠟燭或Biscuit法式糕點香氛蠟燭，前者散發如忌廉般順滑香甜的味道，後者則以Café Verlet 的招牌蛋糕香氣為靈感，配以廣藿香交織出滿富層次感的香氣；最後一款Fruits confits蜜餞香氛蠟燭更是迷人，香調帶有木質香氣的檀香、廣藿香和香脂，與法國蜜餞和李子相融合，將果香與糖漿風味融入沉靜之中。

 

 

 

　　同時，邀請英國藝術家Britannique Clym Evernden為其蠟燭燭杯及包裝盒精心設計插圖，將華麗的花都巴黎勾勒在香氛蠟燭上，不論是嗅覺，還是視覺，都將這股柔和芳香又悠閒的氛圍融入居室。

 

 

Café 咖啡香氛蠟燭 HK$600
Chantilly 軟忌廉香氛蠟燭 HK$600
Biscuit 法式糕點香氛蠟燭 HK$600
Fruits confits 蜜餞香氛蠟燭 HK$600
限定Diptyque x Café Verlet咖啡店香氛蠟燭套裝 HK$1,150

 

查詢：Diptyque

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