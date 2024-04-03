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03/04/2024

2024春妝新品：Dior多用途光影液、Guerlain皇牌流星彩妝粉盒、SUQQU限定櫻花眼影盤，散發粉嫩好氣息！

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　冬去春來，大家已換上春季當道的粉嫩妝容了嗎？想妝容散發春日氣息，當然少不了粉色系美妝品，今天為大家推介幾款春日色調的彩妝品，是時候迎接春日好時光！

 

#1 Guerlain Météorites幻彩流星彩妝粉盒

 

 

　　Guerlain的幻彩流星彩妝粉盒集修容、定妝、提亮於一身，向來也是品牌的皇牌彩妝物之一。踏入4月，品牌推出全新Météorites幻彩流星彩妝粉盒，粉盒設計向瑪麗皇后致敬，充滿貴氣。

 

 

　　彩妝粉換上輕盈質感，更首次具備95%天然來源成分。新配方的粉盒糅合兩種互補的珍珠母貝：閃爍彩色珍珠母貝和銀光珍珠母貝，前者可打造多層面亮采，後者則能長時間自然地放射光線，持久亮采。

 

Météorites 幻彩流星彩妝粉盒 $600／25g

 

　　在品牌彩妝創意總監Violette的設計下，這次Météorites粉盒共推出4款全新色彩組合，分別為白晳、冷色調、暖色調和黃色調的肌膚而設，一抹即可修正、均勻和提亮膚色。

 

　　彩妝粉的粉質細膩，推介配以kabuki日本歌舞伎式化妝掃使用，令彩妝粉零死角更貼面；上粉後，陣陣Guerlain的標誌性香氣更隨之飄來，讓妝容充滿儀式感，散發濃濃的春日氣息。

 

Météorites Pinceau幻彩流星彩妝掃 $490

 

查詢／購買：Guerlain

 

下一頁：Dior恆久貼肌亮采光影液

 

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