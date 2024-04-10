從電影《熱辣滾燙》中學懂的事：要減肥先要愛自己，有健康的心態才有健康體態！

最近上映的一部內地電影《熱辣滾燙》掀起極高的話題度，除了電影內容引起大家對自己的反思，電影中擔任導演及主角的賈玲，為電影在一年間減重100斤，讓人驚訝！

戲裏戲外，這套電影都給減肥的女生不少動力。電影中的女主角杜樂瑩是沒有自我思想、經常唯唯諾諾、得過且過的人，生活中一直受到欺負，卻因為突如其來的一個信念，就是想在擂台上贏一次，而開始努力訓練，帶來了不只身型，還有心態、性格的巨大轉變！

為減而減，就是失敗的原因！

減肥不成功並不是因為缺乏意志力，而是心態不對。為減肥而減肥，每日是沙律、水煮雞胸，或者生酮只吃肉，但是如果心態上根本不喜歡這樣的生活態度，即使再有意志力的人，也不能維持一世。即使成功減重到理想重量，當重返自己日常飲食方式後，體重自然也會跟著原有的飲食一同回來。

若改變心態，因為愛自己，而想給自己一個健康的生活，選擇一個自己能做到的方式，那根本不需要意志力，自然能容易的維持。就像有些人喜歡睡覺，每天睡覺需要意志力維持嗎？我身邊有朋友用生酮飲食成功減肥，因為他本來就愛吃肉，不好甜食，所以即使不吃碳水化合物和糖份，他亦很容易地執行及維持。

為減肥而減肥，甚至可能引起更大的身心問題！有些女生為了心急減肥而節食，而導致掉髮、沒有月經，影響荷爾蒙，即使身型瘦了，但面色、皮膚、氣質都很差。更嚴重的是會引起飲食失調。

我聽過身邊的朋友，因為減肥看到了成果，但每次忍不住吃零食後就怕前功盡廢，而開始催吐，最後進入惡性循環。一忍不住偷吃一口，想著反正要吐，所以先吃一大推垃圾食品。這並不是單一例子，其實不少人、女明星都有這樣的心理壓力，王君馨就曾經在自己的YouTube上分享過。減肥並沒有那麼重要，因為身型而賠上自己的健康，很不值得！

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