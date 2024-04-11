Beauty
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

11/04/2024

Prada Beauty首個專櫃登陸香港！盤點3大必收彩妝系列：啞緻潤澤唇膏、玩味色彩眼影盤、輕透養膚粉底液

#唇膏 #眼影盤 #唇妝 #底妝 #眼影 #眼妝 #Editor’s Pick #Makeup #beauty news #Prada #Prada Beauty #美妝 #Prada Color #粉底 #Editors Pick #Makeup Trends
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　去年年中，Prada宣布正式重啟旗下Prada Beauty美妝系列，以品牌的獨特美學，重新詮釋美妝定義。事隔大半年，Prada Beauty終於來到香港，開設全港首個香水及美妝專櫃，為我們帶來人氣美妝系列Prada Color，馬上來看看有哪不能錯過的產品！

 

#1 兩大啞緻妝效！Prada Monochrome唇膏

 

 

　　要選一樣Prada Color最矚目的產品，編者認為絕對是Monochrome唇膏系列。品牌從時裝紡織中構想唇妝質感，把Prada的標誌性元素Saffiano皮革和Re-Nylon再生尼龍融入至唇妝設計，以兩種方式：Hyper Matte和Soft Matte登場。

 

 

　　唇膏使用圓形唇管，最注目的莫過於中間位置的方形金屬環，壓有Prada標誌，金色方環為Hyper Matte，銀色方環則為Soft Matte，設計充分體現品牌美學。

 

　　Hyper Matte顯色度高，一抹上色；Soft Matte則增添柔霧色彩，妝效更為潤澤百搭。Monochrome唇膏配方使用了Micro-Fit技術，質感輕盈，配合雙歧桿菌萃取及可可巴油，能持續滋潤唇部，同時加強持妝度，減低脫色機會。

 

Prada Monochrome Hyper Matte

$370｜補充裝$290

 

　　Monochrome唇膏共有四大經典色系：棕色、紅色、粉色和橙色，色調多達30款，黃皮女生可選棕色紅色系；而白皮女生則可從粉色系入手，輕鬆便能找到適合自己的色調！

 

Prada Monochrome Soft Matte

$370｜補充裝$290

 

下一頁：玩味顯色！Prada Dimensions 眼影盤

 

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

我要回應

You May Also Like

#唇膏 #眼影盤 #唇妝 #底妝 #眼影 #眼妝 #Editor’s Pick #Makeup #beauty news #Prada #Prada Beauty #美妝 #Prada Color #粉底 #Editors Pick #Makeup Trends
More on Beauty

Beauty Columnists

More
放大顯示
名廚食譜

Luxury Watch Trends for 2024
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk