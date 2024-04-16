初夏防曬推薦：SK-II輕透提亮、Dior科研美白配方！ANESSA最強防水、Tatcha零泛白感，迎接夏日亮白肌！

雖然還是4月中，但這段日子走在街上，太陽已猛烈得像盛夏！防曬是護膚最重要的步驟之一，若不做足防曬功夫，有機會加速肌膚老化，皺紋雀斑便隨之而來。不論面部還是身體防曬，兩者也同樣重要，適逢最近也有新的面部防曬產品上架，是時候為夏日亮白肌做好準備！

如精華般輕透！SK-II 輕透多效防曬乳

說到防曬美白，當然少不了SK-II。品牌的美白產品系列近日推出防曬新品，當中輕透多效防曬乳含皇牌成分PITERA™1，能對抗氧化壓力，而煙酰胺成分和天然梅果萃取物成分則能有效提亮膚色，達至減黃效用。

防曬乳配備最高級別防曬系數SPF 50+／PA+++++，能阻擋UVA、UVB、IR 和空氣污染，防曬乳質感如精華般輕透，加上8小時持久保濕防曬力，防曬同時護膚，敏感肌人士也不用擔心，無瑕光感肌輕鬆Get！

查詢／購買：SK-II

超強科研配方！Dior雪凝亮白全效輕盈防曬乳液

Dior的雪凝亮白系列產品主打使用雪絨花，從天然白花提煉出雪絨花酸，保護肌膚及修正受外來侵害影響，光是科研配方已收穫不少粉絲。

品牌近月再為雪凝亮白系列曾添新成員，分別為雪凝亮白全效輕盈防曬乳液以及雪凝亮白全效輕盈調色防曬乳液，兩者的天然成分比例高達77%和78%，前者為日常防曬乳，配方質感輕透，不會影響妝容；後者則帶粉嫩色調，能修正膚色，提亮美白。

防曬乳配方含雪凝亮白複合物D-NA重啟自生光科技及其雪絨花萃取，長期使用有助提亮膚色和暗黃，更能有效收細毛孔，推薦給想防曬同時護膚人士，一支到位，絕對對得起這個價錢！

查詢／購買：Dior

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