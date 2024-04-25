SOGO Thankful week 2024來了！感謝祭護膚／美妝優惠合集！不用千元入手Guerlain皇牌精華、ARMANI零瑕粉底套裝

明天就是半年一度的SOGO感謝祭！是次感謝祭的首階段將於4月26日展開，分兩階段至5月26日，不少美妝品牌也趁機推出年度超值美妝套裝，作為愛美一族，怎能錯過！一如以往，編輯部為大家整理好是次感謝祭的各大護膚美妝精選優惠，一起預備盡情入貨！

SOGO感謝祭護膚品優惠：必搶Guerlain、su:m37°、Clarins人氣套裝！

先來看看今年感謝祭的護膚套裝，精選優惠有來自Guerlain、su:m37°、Clarins和Caudalie。當中以su:m37°優惠套裝最吸引，原價$3,125的全效活酵逆齡精華套只售$1,110；想趁這次機會入手Guerlain奢華護膚品的話，推介$990元的全新殿級蜂皇雙效煥亮修護精華套裝，千元有找！

Guerlain全新殿級蜂皇雙效煥亮修護精華套裝 $990（價值$1,468）

Guerlain殿級蜂皇蜜護日夜乳霜套裝 $2,800（價值$3,995）

su:m37°全效活酵逆齡精華套裝$1,110（價值HK$3,125）

su:m37°鎏金溯茫白松露淨膚肌底液套裝$890 （價值$2,349）

su:m37°黑茶V肽提拉基礎護理套裝 $880（價值$2,576）

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