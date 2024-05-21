lululemon Studio Week來了！從瑜伽到普拉提、擊鼓健身，一連兩星期探索運動無限可能性！

正式踏入夏季，是時候動動身子，踢走炎熱天下的倦怠。繼去年的首度登場，lululemon將在本周未再次舉辦Studio Week，推廣運動的無限可能性！

lululemon將於5月25日至6月9日舉辦一連兩星期的Studio Week活動，聯承10間本地健身室，提供超過30個不同類型的運動課堂。當中包括體能訓練、普拉提、拳擊、瑜伽、室內健身單車及舞蹈等。

值得留意的是，每報名參加一堂 Studio Week 課堂，可獲得價值$180 的Studio Week 限量版 The（Small）Towel 一條；品牌亦會在每售出一個課堂名額，捐出$50予本地青年慈善機構啟勵扶青會，用於支持其青年精神健康項目。

除了不同的體驗課堂，品牌亦將於6月10日在中環元創方PMQ舉辦 Studio Week Fest 閉幕活動。屆時所有合作健身室將以2間為一組，推出5堂限定的聯乘課堂，像是高強度力量訓練和Pound Workout擊鼓健身等，每位聯乘課堂參加者更可免費獲贈價值指定lululemon運動短褲一條和Eve Bliss氣泡飲料！

Studio Week Fest當天會場亦會設有多個體能挑戰區，每當成功完成一項挑戰，品牌將捐贈$40予啟勵扶青會；成功挑戰後亦可獲贈由 SOLEBREW Cafe & Lounge調製的限定氣泡特飲。

lululemon Studio Week

日期：5 月 25 日（星期六）至 6 月 9 日（星期日）

費用：$250／堂

報名：https://lululemonstudioweek.com

lululemon Studio Week Fest

日期：6月10日

時間：上午9時30分至晚上6時30分

入場費：免費

聯乘課堂費用：$350／堂

聯乘課堂報名網站：https://lululemonstudioweek.com