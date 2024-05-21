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21/05/2024

夏日透薄粉底推介！Givenchy高訂養膚配方／YSL限量版皇牌氣墊／Fenty Beauty調光水潤粉底液，告別厚重黏膩感

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　粉底這回事，因應膚質、場合自有不同選擇，但在潮濕悶熱的夏天，透薄感是底妝的關鍵元素。一支適合的粉底，既能讓肌膚呼吸，亦能減少浮粉和厚重黏膩感。趁還未踏入盛夏，是時候換上適合天氣的底妝，清爽一整天！

 

#1 Givenchy高級訂製稜鏡柔光氣墊

 

 

　　Givenchy的Prisme Libre高級訂製稜鏡系列主打提升肌膚光澤感，當中的四色蜜粉向來也是編者的愛用之物。品牌今季推出全新高訂稜鏡柔光氣墊粉底，把光感底妝與養膚配方合二為一，氣墊設計更是來得方便。

 

高訂稜鏡柔光氣墊粉底SPF45 PA+++  $660（補充裝$420）

 

　　粉底質感輕盈，妝感帶柔光，配方含89%護膚成分，包括旱金蓮精粹、櫻花提取物、天然植物甘油等，集齊亮膚、舒緩和保濕功效；加上SPF45 PA+++的防曬度數，上妝同時養膚，尤其適合春夏天使用，一抹打造自然水光肌感。

 

查詢／購買：Givenchy

 

下一頁：YSL限量版菱格皮紋氣墊粉底

 

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