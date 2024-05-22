22/05/2024
夏日編髮造型：簡易麻花丸子頭、隨性波浪卷髮、一分鐘完成內翻三手辮！透明感髮飾推介，秒變夢幻韓風女生！
Christy Yiu
Christy Yiu
不想說話時，就讓文字代替聲音，成為思緒的載體，療癒你我心靈的綠洲。
Senior Content Editor
香港夏天炎熱悶焗，想在夏日過得舒適，穿搭便要單薄為主。這些日子想打扮得精緻，頭髮造型便是一大重點。長中短髮各有適合的編髮技巧，其實只要掌握固中竅門和多加綀習，再配以精緻髮飾，每天更換造型絕對毫無難度。不想再被標籤為手殘女生，先從簡單造型學起來吧！
#1 麻花丸子頭
先把頭髮分成兩邊，綁成兩條內翻辮子，抽出髮絲營造慵懶感覺，然後把辮子各綁成三手辮，不斷重覆內翻至丸子成型，最後以橡筋綁起定型，配以自己喜歡的金屬髮飾便大功告成。不同長度的頭髮也適合這個造型，是最簡單方便的選擇。
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#2 內翻偽三手辮
如果三手辮對你來說還是有難度，不妨以內翻辮子為基礎，同樣能綁出造型感。先把所有頭髮綁起，依次在中間、右邊和左邊綁成內翻辮子，然後抽出髮絲增添造型感，配以髮飾，不到一分鐘便能綁出高級感造型，再沒有懶惰的理由吧！
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#3卷髮隨性造型
除了編髮，善用頭髮造型夾同樣能夾出隨性精緻的頭髮造型。先把頭髮夾成理想的波浪造型，然後把耳邊的頭髮繞圈，以髮飾夾在耳後位置，既可踢走長直頭髮的沉悶感覺，亦能為頭髮添上造型感，超簡單！
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