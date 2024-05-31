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31/05/2024

Buly 1803 推出全新美容行李箱！復古優雅的專屬行裝，滿足旅行日常肌膚需要！

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Text: Helena Hau Photo: Buly 1803

　　每次出遊，總想將整個化妝台上的護膚品和美妝品都塞進行李箱內，確保旅行時，肌膚都得到呵護。專注於美容和旅遊的法國百年藥妝品牌Officine Universelle Buly（Buly 1803）近日釋出新品——美容行李箱。

 

　　這個美容行李箱就如每個人的專屬行裝，不論長途旅程，還是快閃假期，都準備好你日常的需求，從肌膚護理到口腔護理讓你在每一趟旅程中，都不失風情魅力。

 

 

　　美容行李箱共推出兩款，分別是長途旅程百寶箱The Great Traveller’s Beauty Case，以及快閃旅行拍檔The Little Traveller’s Beauty Case。兩款行李箱均散發復古感，絨面的材質配以金色的拉鍊，盡顯優雅。

 

 

　　酒紅色的長途旅程百寶箱The Great Traveller’s Beauty Case 從臉部、口腔、身體到頭髮護理都應有盡有，當中臉部護膚包括保濕面霜和象牙色盒護唇軟膏；口腔護理就有青瓜薄荷味牙膏、旅行裝醋酸纖維小牙刷、薄荷味牙線；頭髮及身體護理就有天芥菜花香氣的洗髮露、護髮素、沐浴油、象牙色醋酸纖維髮梳、身體乳，以及護手霜，另外還涵蓋一瓶蘇格蘭苔香水基底香氛，讓你保持自然芳香。

 

The Great Traveller’s Beauty Case  (HKD4,290)

尺寸：105mm * 250mm * 150mm ｜ 酒紅色革紋

 

　　另一款美容行李箱The Little Traveller’s Beauty Case就主要聚焦在身體、頭髮、潔齒和臉部護理；包括青瓜薄荷味牙膏和旅行裝醋酸纖維小牙刷、保濕面霜和護手霜，以及天芥菜花香氣的洗髮露、護髮素和沐浴油，滿足一趟快閃的旅程所需！

 

The Little Traveller’s Beauty Case (HKD3,070)

尺寸：105mm * 160mm * 150mm ｜深綠色革紋

 

查詢：www.buly1803.com

 

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