父親節禮物指南！Rituals天然護膚套裝／Leonor Greyl皇牌活髮精華／Jo Malone聯名紳士香水系列，讓爸爸Keep著年輕！

踏入不惑之年，男士想保持青春外貌，或多或少也要下點功夫。愛美打扮從來也不是女士的專利，臨近父親節，若大家仍未備好禮物，不妨從以下的護膚香氛禮物清單，挑選一份禮物送給愛美的父親，讓他Keep著年輕吧！

#1 Rituals Homme禮品套裝

來自荷蘭的美容品牌Rituals主打傳統芳香療法，同時加入東方陰陽調理智慧。品牌的Homme禮品套裝集合了富含竹子、日本薄荷及雪松木成分的護理產品，日常版禮品套裝包括了淋浴啫喱泡沫、二合一洗髮露及沐浴露、保濕身體潤膚乳及香水；而尊貴版則有支淋浴啫喱泡沫，以及冰感淋浴啫喱、竹炭面部磨砂和汽車香氛，兩個組合適合不同生活風格的爸爸們，以香氣調節生活步伐。

查詢／購買：Rituals

#2 FARMACY蜂蜜潤澤肌底精華

說到敏感肌人士，男士比例絕不比女士少。如爸爸也長期因天氣轉換出現泛紅乾燥等情況，推介FARMACY全新推出的蜂蜜潤澤肌底精華。精華含神經醯胺、白蜂蜜和洋甘菊成分，集保濕、強化、舒緩於一身，加上質感如Lotion般乳滑，相信少用護膚品的男士也能輕易上手使用。

查詢／購買：Sephora

#3 Leonor Greyl皇牌護髮產品

頭髮對男士來說尤其重要，想替爸爸保持濃密秀髮，不妨考慮來自法國殿堂級天然護髮品牌Leonor Greyl皇牌產品！海藻豐盈洗髮露採用96%天然配方，適合幼弱扁塌和缺水頭髮使用，強化髮絲同時保濕；而更新活化精華則專為改善脫髮問題而設，加入抗衰老和激活頭皮成分，強化髮根，爸爸們不用再擔心了！

查詢／購買：Leonor Greyl

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