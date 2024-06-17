潮濕日子容易昏沉？去濕瑜伽動作推介：從下犬式、金字塔式到戰士一式，消腫兼Relax！

連日暴雨、陰晴不定的天氣，昏沉感一下子便湧上來。不只精神狀況不好，就連身體也像比平日來得更重。積累過多濕氣，自然對身體帶來各種影響。除了從飲食著手去濕，其實瑜伽和不同的訓練運動也能幫。今天為大家推介3個簡單的瑜伽動作，放鬆身體同時去濕消腫！

#1 下犬式

「下犬式」（Downward Facing Dog）是瑜珈的最基本動作之一，能伸展背部、放鬆腿部肌肉，以及強化全身肌力、促進血液循環，從而消除水腫。雖然是基本瑜珈招式，但做下犬式時也要留意，避免過度伸展和拱背，否則背部會無法放鬆，更有機會引起肩痛問題。

動作步驟：

1. 以高平板式起始：雙手和腳尖著地，肩、臀、腿呈一直線，留意手腕位置於肩膀正下方。

2. 臀部向後推，尾骨抬向天花板，拉長背部。

3. 停留3至5個呼吸，重覆動作。

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