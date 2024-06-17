Beauty
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

17/06/2024

潮濕日子容易昏沉？去濕瑜伽動作推介：從下犬式、金字塔式到戰士一式，消腫兼Relax！

#Keep Fit #金字塔式 #去濕 #Fitness #戰士一式 #濕氣 #瘦身 #健康 #運動 #瑜伽 #下犬式 #Health & Fitness
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu

　　連日暴雨、陰晴不定的天氣，昏沉感一下子便湧上來。不只精神狀況不好，就連身體也像比平日來得更重。積累過多濕氣，自然對身體帶來各種影響。除了從飲食著手去濕，其實瑜伽和不同的訓練運動也能幫。今天為大家推介3個簡單的瑜伽動作，放鬆身體同時去濕消腫！

 

#1 下犬式

 

　　「下犬式」（Downward Facing Dog）是瑜珈的最基本動作之一，能伸展背部、放鬆腿部肌肉，以及強化全身肌力、促進血液循環，從而消除水腫。雖然是基本瑜珈招式，但做下犬式時也要留意，避免過度伸展和拱背，否則背部會無法放鬆，更有機會引起肩痛問題。

 

 

動作步驟：

 

　　1. 以高平板式起始：雙手和腳尖著地，肩、臀、腿呈一直線，留意手腕位置於肩膀正下方。

 

　　2. 臀部向後推，尾骨抬向天花板，拉長背部。

 

　　3. 停留3至5個呼吸，重覆動作。

 

下一頁：金字塔式

 

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動

我要回應
You May Also Like
#Keep Fit #金字塔式 #去濕 #Fitness #戰士一式 #濕氣 #瘦身 #健康 #運動 #瑜伽 #下犬式 #Health & Fitness
More on Beauty

Beauty Columnists
More
放大顯示
名廚食譜
Luxury Watch Trends for 2024

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

etnet.com.hk