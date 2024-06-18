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18/06/2024

Diptyque夏日地中海風情系列：以花果調香氛、檸檬草蠟燭，讓你置身於地中海海灘之中！

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　嘒嘒不斷的蟬鳴聲，為夏天打開了序幕。那燦爛的陽光像是心靈良藥，伴隨而來的悶熱濕漉感卻叫人煩厭。在這令人又愛又恨的日子，以香氣調和生活步伐，也許能讓你好好享受夏日之長。

 

　　Diptyque今年再次推出限定Hedonistic夏日系列，一如以往，以地中海風情為靈感，從限定伊里奧淡香水到檸檬草香氛蠟燭，讓人宛如置身於地中海海灘，沐浴在一片絢爛之中。

 

 

　　系列圖案由法國藝術家Alexandre Benjamin Navet設計，結合耀目色調和現代筆觸，詮釋地中海海詩意氣息，將藝術、材質與想像合而為一，七彩繽紛的色調，光是捧在手上已讓人愉悅。

 

 

　　系列主打限定的Ilio（伊里奧）香調，結合花香和果香調，其中鳶尾與茉莉相映成趣，讓人想起那地中海自然風情和被仙人掌圍繞的夏日氣息。除了淡香水和髮香噴霧，這次品牌首次推出Ilio的清新噴霧，噴霧不含酒精，可噴塗在面部、身體和手袋上，安全實用，是一種全新的塗香方式。

 

Ilio（伊里奧）淡香水 100ml $1280

Ilio（伊里奧）髮香噴霧 30ml $510

檸檬草與天竺葵夏日身體精油噴霧 100ml $480

Ilio（伊里奧）清爽香氛噴霧 100ml $430

 

　　此外，系列中的身體精油噴霧結合辛香檸檬草與天竺葵香調，香氣具有驅蚊作用，最適合夏日出遊；正尋找家居香氛話，則有限定檸檬草香氛蠟燭和柏樹無花果香氛蠟燭組，三種香調，總有一款你會喜歡。

 

Citronnelle（檸檬草）標準香氛蠟燭 $600

限定夏日小型香氛蠟燭禮盒 $1100

 

查詢／購買：Diptyque

 

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