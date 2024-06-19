19/06/2024
歐美大熱刮痧美容法！5分鐘放鬆面部筋膜兼消腫？編輯實試刮痧好物推介：Panasonic電動美容儀、SUQQU按摩霜
Christy Yiu
Christy Yiu
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Senior Content Editor
最近在Instagram上，不時都看到美妝博主們分享各式的刮痧美容法，就連Kendall Jenner也拍片分享獨門刮痧秘訣，令「刮痧」再次成為本年的美妝關鍵字。事實上，刮痧原自中國傳統療法，應用在美容護理上已不是新鮮事，究竟刮痧的原理和方法是怎樣？
刮痧原理
刮痧是利用刮痧板摩擦皮膚表面，以「刮」的形式刺激經絡，受刮的皮膚通常也會泛紅，這就是中醫角度的「痧」。把痧刮出來後，能增加體內的氣血循環，從而達至放鬆肌肉、減退浮腫的效果。不少人也恆常為身體刮痧，舒緩深層肌肉疲倦。
面部刮痧方式和身體的並不一樣。尤其在力度方面，由於身體肌肉較面部豐厚，刮痧時所用的力度較大；相比之下，面部皮膚和肌肉來得更脆弱，只需以合適的力度操作，便能放鬆面部筋膜，促進血液循環，從而達至美顏效果。
如何選擇刮痧板？
市面上的刮痧板琳瑯滿目，像是玫瑰石英、翡翠，到紫水晶、曜石等材質。有指玫瑰石英、水晶等能排出毒素和消極情緒；而翡翠則能放鬆神經系統，適合不同需要的人士。不過對編輯來說，刮痧板材質最好選不讓肌膚敏感，同時舒服貼肌，配合刮痧手法才能達至最佳效果。
5分鐘刮痧美顏法
一般來說，面部刮痧也是從頸部開始，從下而上進行刮痧按摩，打開淋巴、放鬆筋膜。在眾多刮痧方式教學中，編輯推介美妝博主Tina Engeo的5分鐘刮痧美顏法，簡單清晰又容易跟上。
1. 塗上美容油，從肩膀開始，利用刮痧板的凹陷位，從下而上輕輕按摩，至耳後方位置時施加少量壓力。
2. 從銷骨開始，從下而上輕輕按摩，至下巴位置時施加少量壓力。
3. 以手指支撐下巴，利用刮痧板的凹陷位，下而上按摩下顎線。
4. 以手指支撐鼻翼，利用刮痧板的內則，下而上按摩顴骨。
5. 以手指支撐鼻梁，利用刮痧板的內則，內到外按摩眼底，至太陽穴位置時施加少量壓力。
6. 以手指支撐眉間，利用刮痧板的凹陷位，內到外按摩眉骨，放鬆眼部肌肉。
7. 最後，以手指支撐眉間，利用刮痧板的內則，下而上、內到外按摩前額。
*以上步驟均左右各重覆5次
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