夏日必備香體膏！比止汗劑親膚、香氣更持久？來自Caudalie、Aesop、Salt & Stone的天然香體膏，出汗不再尷尬！

在炎炎夏日，最叫人懊惱的，絕對是體味。不論男女，即使在出門前噴了香水，出汗過後的體味仍難以掩蓋。除了使用止汗劑抑制出汗，亦有人會選用香體膏。究竟香體膏是甚麼？又應怎樣使用才能達至最佳效果？

香體膏VS止汗劑

香體膏和止汗劑經常容易被混淆。其實兩者的使用方法、成分也不一樣，萬一弄錯，便有機會損害肌膚。先說止汗劑，止汗劑主要成分為鋁鹽，能抑制汗腺分泌，出汗量低，汗臭也自然減少。鋁鹽的濃度以15%至25%為理想，太高的話有機會導致皮膚出現紅腫情況。

至於香體膏成分中並沒添加鋁鹽，主要以其他抑菌成分來減少體臭，沒有抑制出汗的作用，兩者相比起來，香體膏成分溫和親膚，對皮膚影響亦較少。

使用頻率方面，止汗劑需在晚上事先塗上，約1小時後產生作用，市面上大多止汗劑也能維持8至12小時。留意不要在出汗時才塗上止汗劑，這種情況下止汗劑並不能發揮作用。香體膏則無需在前一晚塗抹，可於每天出門前塗抹在腋下和頸部等位置，如有需要補充，可先抹走汗水再塗上。

香體膏VS香水

那麼，香體膏和香水又有甚麼分別呢？香水是液體性質，香體膏則是油性膏裝，接觸肌膚後，香體膏的氣味散發和持久性也比香水更好；加上大多香水含酒精成分，與其直接接觸肌膚，更為適合噴灑在衣物上，與香體膏的使用方式也不一樣。

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