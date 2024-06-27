53歲李英愛神還原《大長今》韓服造型！4大凍齡保養法則：多吃這2種食物+常備薑茶、葡萄護膚超有感！

還記得20多年前，韓劇《大長今》掀起的韓風熱潮嗎？事隔多年，女主角李英愛早前宣佈接拍續集《醫女大長今》，日前更公開了韓服造型照，宛如凍齡一樣，和當年完全沒有分別！雖然這次並不是新劇的劇照，但照片一出，人人也在驚歎她「二十年如一日」的美貌！今天一起來跟李英愛偷師，學懂她的保養法則吧！

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#1 清淡飲食原則：多吃番茄、椰菜花

李英愛曾分享自己喜歡親自下廚，因此她十分重視食材的營養平衡，平日大多以清淡飲食為主，過辣、過油、過鹹的食材也會盡量避免，才能減少身體水腫的情況。食材方面，她尤其愛吃番茄和椰菜花，這兩種蔬菜同樣富含維他命C，有助維持皮膚健康，多吃輕鬆養出嫩白肌。

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#2 兩大日常茶飲：薑茶、綠茶

和不少女生一樣，李英愛也是容易感冒的體質，因此她手袋裏會常備薑茶，為身體驅寒，同時提高新陳代謝、促進血液循環。除了薑茶，李英愛也愛喝綠茶，綠茶的好處十分多，既能消炎護膚，又可抗氧化，絕對是凍齡恩物。

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