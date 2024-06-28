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28/06/2024

夏日減重外食提案！5個低卡路里餐單：譚仔、快餐店、茶餐廳也有超方便的低卡午餐？

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Text: Charlotte Tsui

　　夏天到了，不少人都想減肥。但減肥對繁忙的上班族來說絕不是一個簡單任務。備餐既要花時間挑選健康食材，還要花心思烹調。即使辛苦準備一星期的午餐，每日吃同樣的食物，同樣很乏味，難以堅持。

 

　　眾所周知，外出吃飯很不健康，不過若你仔細挑選，快餐店、便利店，也有一些低卡路里的選擇！編輯整理了一系列低卡路里，而且購買十分方便、快捷，將每餐控制在500卡左右的餐單，就算在趕Project的時期，也不會打亂減肥的進度！

 

麥當勞、肯德基篇

 

　　麥當勞、肯德基般的快餐店出名不健康，炸薯條、可樂等都是最邪惡減肥敵人。但居然也有少許健康的選擇。首先，可以用粟米取代薯條，用無糖咖啡取代可樂，那已經大大減少了反式脂肪和糖分攝取。

 

麥當勞低卡提案

 

板燒雞腿包 358卡（可考慮走沙律醬）+ 粟米 81卡+ 美式咖啡 0卡

 

 
 
 
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　　除了板燒雞腿包，你亦都可以考慮其他低卡路里的漢堡包，例如芝士漢堡包、魚柳包、麥芝蛋包等。一個餐的卡路里總共才439卡，搭配無糖奶茶或者咖啡，也不過分。

 

肯德基低卡提案

 

狂惹香燒雞（兩隻） 430卡（去皮更好）+ 粟米97／薯蓉52卡+ 美式咖啡 0卡

 

　　肯德基之所以邪惡，全因為炸雞外層的炸皮含有大量反式脂肪，狂惹香燒雞則較健康，含高蛋白質，去皮後卡路里更低，可配搭粟米或者薯蓉作為小食。

 

下一頁：譚仔／三哥篇

 

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