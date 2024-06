夏日不脫妝、保持亮麗妝感的秘訣：Clé de Peau全新粉餅、RMK清涼保濕定妝噴霧、MAKE UP FOR EVER防水眼線液

如果你在尋找一支防汗防水防暈染的眼線,不妨留意MAKE UP FOR EVER最新的AQUA resist 防水持色眼線液。這款眼線液共有9款高顯色調,分別是5款啞緻色調、3款星閃色調及1款幻彩色調。從常見的黑棕灰之外,還有充滿夏日感的高飽和度色調,如橙色、黃色、綠色、紫色等等,一筆畫出鮮明色調!

2/ MAKE UP FOR EVER防水持色眼線液