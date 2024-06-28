夏日不脫妝、保持亮麗妝感的秘訣：Clé de Peau全新粉餅、RMK清涼保濕定妝噴霧、MAKE UP FOR EVER防水眼線液

面對夏日的大太陽外，除了換上清涼的衣物，妝容也趨向透薄。然而，就算再透薄的妝容，肌膚有時也會抵不過溫度的考驗，而肌膚出汗、出油會導致的脫妝、卡粉等問題，讓妝容變得一言難盡。不妨看看近期有甚麼夏季妝品好物，讓你在夏日保持乾淨、亮麗的妝感！

1/ Clé de Peau Beauté 全新鑽光雲霧粉餅

底妝是保持夏日妝容的關鍵，除了透薄、不厚重之外，還要貼服、持久和不脫妝！Clé de Peau Beauté 全新鑽光雲霧粉餅採用了獨家研發的保濕離子配方，以保濕護膚因子融入柔細的粉霧中，一印霧化毛孔瑕疵。粉餅提供7款色調，提供SPF防曬保護力，長久持妝，有效改善暗沉、卡粉及泛油等問題，輕薄透氣的質感讓肌膚零負擔。

查詢：Clé de Peau Beauté

2/ MAKE UP FOR EVER防水持色眼線液

如果你在尋找一支防汗防水防暈染的眼線，不妨留意MAKE UP FOR EVER最新的AQUA resist 防水持色眼線液。這款眼線液共有9款高顯色調，分別是5款啞緻色調、3款星閃色調及1款幻彩色調。從常見的黑棕灰之外，還有充滿夏日感的高飽和度色調，如橙色、黃色、綠色、紫色等等，一筆畫出鮮明色調！

查詢：MAKE UP FOR EVER

3/ RMK清涼保濕定妝噴霧

花足心思化了一個美美的妝，又怎能忽略至關重要的一步？在眾多定妝噴霧中，不妨試試RMK近日推出的全新清涼保濕定妝噴霧。這款清涼的定妝噴霧有效持久定妝，同時為肌膚注入水分；細膩的分子進入粉底和妝品等粉狀物之間的空隙，是妝感完美貼合肌膚，讓妝容更持久貼服，防止出現粉底乾紋、眼妝暈染、眉妝脫色等夏季妝容常見問題。這款定妝噴霧還有兩種香調，分別是冰涼薄荷和香梨，為夏季妝感帶來一絲清新。

查詢：RMK



