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04/07/2024

夏季防蚊對策！天然防蚊劑挑選指南：檸檬香茅精油最見效！入手BONDI WASH、Burt’s Bees 天然驅蚊好物

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　炎炎夏日，在猛然的太陽和三十多度的高溫天氣下，穿搭也要以涼爽為主，背心短褲早已是標準配搭。不過，外露的皮膚面積多了，被蚊蟲「看上」的機會也自然大大提高。不想被蟲子咬到全身痕癢，便要做好防蚊蟲對策。在挑選防蚊產品時，相信大家也會從成分入手，究竟化學和天然驅蚊劑有甚麼分別？天然成分又該怎樣選？

 

化學VS天然驅蚊劑

 

　　化學成分的驅蚊劑主要成分為DEET（避蚊胺）和Picaridin（派卡瑞丁）等。前者具一定的刺激性，如濃度過高，或會令人出現頭痛、氣管收窄和眼睛腫痛等情況；後者雖對皮膚的刺激性較低，但濃度過高同樣有機會刺激眼睛。

 

　　想要減低對健康的風險，天然成分的驅蚊劑是不少人的選擇。這類驅蚊劑以天然精油為主要成分，利用精油的香氣分子，驅趕蚊蟲，親膚不刺激；加上不同精油能針對不同蚊蟲，大家能按照自己的需要，選擇合適的驅蚊劑。

 

Source/ Unsplash

 

3大有效天然成分

 

　　1. 檸檬香茅：不少天然驅蚊劑也以檸檬香茅精油為主要成分，精油的獨特清新香是蚊蟲最害怕的氣味，是防蚊首選。

 

　　2. 尤加利：尤加利精油除了能使人放鬆心情，同樣有驅趕蚊蟲的作用。尤加利氣味清新，亦可去除霉味和抗菌，改善呼吸系統，大人小朋友也適用。

 

　　3. 天竺葵：天竺葵含香茅醛成分，加上其香氣能讓蚊蟲變得遲鈍，在驅蚊劑中加入天竺葵成分能提高防蚊作用。

 

下一頁：防蚊好物推介！

 

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