Hermès 全新沐浴系列！採用8款愛馬仕經典香調，讓療癒香氣洗走夏日疲憊

穿過人來人往的大街小巷、從擁擠的車廂中走出，回家的路於夏日而言，總是漫長的，好不容易到家，已經汗流浹背。這時，只想衝入浴室，告別黏膩感；當中，此時此刻若是有一款清爽沁涼且具備療癒香氣的沐浴用品，相信能順帶把疲憊感也帶走！

繼Hermès推出的美妝產品大受歡迎後，今個夏季，Hermès 再次帶來驚喜，以經典的古龍水、花園香水系列為靈感，推出全新沐浴系列——LE BAIN，當中包括二合一洗髮及沐浴啫喱、泡沫洗手兼身體沐浴露、乾爽護理油，以及身體保濕潤膚乳，從洗浴到潤膚，為日常護理增添儀式感！

全新沐浴系列採用了八款香調，其中三款來自經典的古龍水系列，分別是橘綠之泉 Eau d’orange verte、緋紅火參 Eau de rhubarbe écarlate 和黑檸檬古龍水 Eau de citron noi；而五款來自花園香水系列，包括尼羅河花園 Un Jardin sur le Nil、李先生的花園 Le Jardin de Monsieur Li、希瑟花園 Un Jardin à Cythère、 屋頂花園 Un Jardin sur le Toit 和潟湖花園 Un Jardin sur la Lagune，前者散發清新的愉悅感，後者則散發芳香迷人的氣質。

此外，橘綠之泉（Eau d’orange verte）、緋紅火參（Eau de rhubarbe écarlate）和黑檸檬古龍水（Eau de citron noir）各自推出一款二合一洗髮及沐浴啫喱和一款泡沫洗手兼身體沐浴露，兩者均伴有補充裝，同香型還另推出一款身體保濕潤膚乳，仿如將香水穿戴上身。

沐浴系列的瓶身均採用繽紛的彩色玻璃，在水與光線的折射下，晶瑩剔透的質感散發著微妙的光彩，底部還有愛馬仕的經典印記，精美的外觀為浴室增添一絲美感！

查詢：Hermès