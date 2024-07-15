《玫瑰的故事》：劉亦菲凍齡出演20歲學生，肌膚狀態極佳！護膚秘訣原來很貼地

劉亦菲一向有「神仙姐姐」的稱號，她近期出演了一套內地劇集《玫瑰的故事》，再次讓觀眾們大讚她的凍齡肌。她在劇中飾演女主角玫瑰，從她的大學時期20歲演到中年40歲。若換成其他近40歲的女演員打扮成20歲女學生，大概會被批評「做作」。但由劉亦菲演卻毫無違和感。她不止在鏡頭前仙氣逼人，真人一樣很受讚賞。不少男演員被問到最美女星時，也都說是劉亦菲，因為皮膚和氣質都太好了。她到底是如何護膚呢？

浸泡洗臉法

作為一個精緻女明星，劉亦菲的保養法實在是很貼地。她曾發布一個視訊，分享自己的洗臉妙法。先將洗面奶塗抹在肌膚上30秒，然後用毛巾將洗面奶擦拭掉。她會用一個面盆以溫水浸臉一分鐘，浸泡時，不斷以嘴吹氣。雖然她用這個洗面方法，是為了方便及省水，不過網民們懷疑這就是劉亦菲肌膚細嫩的原因。因此，有網民嘗試了這洗臉法一個月，評論到「真的清潔了很多」！