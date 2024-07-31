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31/07/2024

從巴黎奧運女箭神「白色面具」學防曬秘訣！物理VS化學防曬有甚麼分別？塗抹厚度決定效果？來自belif、Caudalie、Aesop的防曬好物推介

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　相信不少人和編輯一樣，這星期也在時刻追看巴黎奧運直播。在過去周末的女子團體射箭項目中，韓國隊除了因為技術超班引起話題，有「韓國女箭神」之稱的林是見便因她的「白色面具」成為熱話。有指她如藝伎般白的面色，是因為防曬塗得厚所致。的確，在炎炎夏日，防曬對女生來說十分重要，究竟防曬要怎樣選、又要如何才算塗得足夠？

 

Source/ AP Newsroom

 

防曬系數傻分不清？

 

　　選擇防曬用品前，相信大家也會先留意防曬系數SPF。SPF是用於衡量濾除紫外線UVB的指標，當中SPF15、30、50的紫外線阻隔功效約為93%、97%和98%。

 

　　數值看似差不多，那麼SPF15、30、50的分別主要在哪？簡單來說，SPF 15的防曬系數代表相比起沒有塗防曬霜，可以延長曬傷時間15倍，如此類推；而PA的＋號愈多，即代表防UVA的效果更好。換言之，防曬系數愈高，防護力更強，如膚色偏白晳，便要使用防曬系數高的產品。

 

物理防曬 VS 化學防曬

 

　　除了防曬系數，防曬產品也分成物理性和化學性。前者如一層保護膜，塗抹後能把陽光折射，降低曬傷機會；後者則利用吸收太陽光的原理，把紫外線轉化成熱能。市面大多防曬產品也屬化學性，想選購物理防曬，可留意產品是否標有「礦物」或「物理」等字眼。

 

　　如何分辨這類防曬，不妨留意產品是否帶有「礦物」或「物理」等字眼，或者查看成分中有沒有「氧化鋅」或「二氧化鈦」。

 

Source/ Unsplash

 

防曬要塗多厚？

 

　　林是見的「白色面具」，讓人懷疑她是否塗了過多防曬乳，不過翻查皮膚科醫生資料，一般人大約只會塗抹1毫克厚度，根本達不到基本防曬效果，建議每次塗抹兩層的防曬乳，並且每兩至三個小時補塗，才能提供較好的防護！

 

下一頁：天然成分防曬乳推介

 

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