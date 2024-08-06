七夕送她一份小禮物！以Byredo香氛、Givenchy和Bobbi Brown的限量彩妝系列，點綴浪漫氛圍

七夕情人節的故事，早已不再陌生。相傳牛郎織女只能在每年的七月初七見上一面，這天來的比任何事更珍貴，漸漸也成為了現代的情人節之一。在這每年一度的日子，不想兩手空空，卻又想為她預備一份小禮物？不妨從美妝、香氛入手，實用又討好。

Byredo

七夕情人節特別企劃

一道熟悉喜歡的香氣，就如指引回家的路。Byredo今年七夕情人節推出特別企劃，以捕捉蔓延在日常瑣碎中的愛意為題，專門店內更有限定期間主題裝潢，點綴甜蜜氛圍。

La Grande Découverte香水禮盒是送禮的不二之選，內藏6支香氛，讓她輕鬆找到自己的命定香氣；如她喜歡香氛蠟燭，推介Burning Rose經典香氣，以玫瑰基調，點綴浪漫氛圍，以七夕限定包裝襯托，更顯心思。

說到Byredo，若他／她和編者一樣，對檀香情有獨鍾，不妨趁這次機會，順道試試品牌近月推出的限量版無酒精香氣Mojave Ghost。香水前調有黃葵籽、牙買加人心果；中調為紫羅蘭、檀香木和木蘭，後調則糅合尚蒂伊麝香、琥珀和雪松，散發陣陣木調清香。

Mojave Ghost以水為基底，較酒精基底的香水更為輕盈，最重要是減少了肌膚的刺激，適合過敏膚質，香氣亦是持久，是夏日良伴。

查詢／購買：Byredo

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