巴黎奧運閉幕：Simone Biles任交接旗手！3屆奧運獲11面獎牌，走出心理陰霾成為美國體操女王

歷時兩星期的巴黎奧運，在群星拱照下完滿落幕。閉幕禮上除了有湯告魯斯（Tom Cruise）空降會場、Snoop Dogg和Billie Eilish演出，編者的著眼點也落在了奧運會旗的交接儀式，由美國體操女王Simone Biles把五環旗交到洛杉磯市長Karen Bass手上，象徵洛杉磯正式接手成為2028奧運主辦。

在 Instagram 查看這則貼文 The Olympic Games（@olympics）分享的貼文

在今屆奧運接過女子團體、個人全能、跳馬金牌，以及自由體操銀牌後，這晚Simone Biles以左腳裹上黑色護踝的姿態站在台上，引起不少媒體關注。在比賽、訓練時受傷，對體操運動員來說是常有之事；但這位體操女王曾經歷的，除了肉體，還有心靈上的傷痛。

里約奧運的最強黑馬

還記得在2016年里約奧運，只得19歲的Simone Biles以黑馬姿態橫掃體操項目，在女子團體、個人全能、自由體操、跳馬均獲得金牌，瞬間成為全球注目的體操運動員，更被國民譽為「G.O.A.T （Greatest Of All Time）」。

在 Instagram 查看這則貼文 Simone Biles（@simonebiles）分享的貼文

身高只得142分手的她，生於美國俄亥俄州，父母因酗酒和毒癮，被政府判定不能撫養孩子，令Simone Biles和妹妹流浪在不同的寄養家庭，直至6歲獲祖父母領養，她亦以「父母」稱呼二人，以答謝祖父母的養育之恩。

在 Instagram 查看這則貼文 Simone Biles（@simonebiles）分享的貼文

在祖父母的養育下，Simone Biles在6歲時已漸露體操才能。2014年時，祖父母更為她成立體操訓練中心World Champions Centre，讓她在日常訓練時更得心應手，亦成就了她的冠軍之路。

下一頁：東京奧運「空中失感」事件