巴黎奧運閉幕：Simone Biles任交接旗手！3屆奧運獲11面獎牌，走出心理陰霾成為美國體操女王

還記得在2016年里約奧運,只得19歲的Simone Biles以黑馬姿態橫掃體操項目,在女子團體、個人全能、自由體操、跳馬均獲得金牌,瞬間成為全球注目的體操運動員,更被國民譽為「G.O.A.T (Greatest Of All Time)」。

You May Also Like