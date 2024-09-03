輕熟齡肌必備！新升級配方精華推介：Clarins水油雙精華超保濕、Clé de Peau煥活細胞、su:m37°急救肌底神仙水

隨年齡增長，細紋、鬆弛等熟齡肌膚的問題漸現，一瓶功效全面的精華液，自然成為了每天護膚程序中必不可少的Item，畢竟精華比起化妝水和面霜，更能有效針對個別問題。在初秋悄悄到訪之際，Clé de Peau Beauté、Clarins、su:m37°也不約而同推出新升級配方精華，從撫平細紋、提亮、補水，一次滿足初老肌膚的需要。

#1 Clarins 第9代Double Serum

Clarins的Double Serum賦活雙精華早於1985年誕生，數數手指已將近40年！近日，品牌推出全新第9代的Double Serum，配方加入首次用於護膚領域的「法國巨型蘆葦萃取」，極盡奢華。

作為新配方的主要成分，法國巨型蘆葦來頭不小，是最高的草本植物之一，擁有強大生命力和防禦力，主要針對細胞層面的「表觀老化」，激發細胞自癒再生；配方同時含薑黃萃取，配合透明質酸、維他命E、植物性角鯊烷等，齊集了滋養保濕和防禦作用，有助緩和老化跡象。

提到這瓶Double Serum，不得不讚它的雙精華配方，以2:1的水油比例混合而成，質感水潤親膚，也沒一般的精華油來得厚重。以按壓方式塗上面後，精華形成如薄膜般的屏障，加上帶點蜜桃甜香的經典香氣，別具放鬆感覺。

查詢／購買：Clarins

下一頁：Clé de Peau Beauté THE SERUM