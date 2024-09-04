巴黎殘奧 | 為殘奧運動員打氣！硬地滾球「世一」何宛淇、「輪椅劍后」余翠怡的摘金之路

巴黎奧運過後，迎來的便是另一全球運動盛事──巴黎殘奧。

即使緊接奧運舉辦，但相比之下，殘奧的注日程度總不及前者高。早幾天，國泰航空上載了一條以AI技術重塑香港歷年殘奧重要時刻的片段，除了為本屆的殘奧運動員打氣，亦提醒了我們：香港首面的奧運會金牌，其實早於1984年殘奧由田徑運動員曹萍獲得。直至本屆殘奧前，香港殘奧運動員至今曾取得40面金牌、39面銀牌和52面銅牌。

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「世一」硬地滾球金牌運動員

── 何宛淇

來到2024年的巴黎殘奧，在短短的首周賽事，港隊已取得2金3銀1銅的佳績。當中其中一面金牌，便是由第三度征戰殘奧的硬地滾球運動員何宛淇獲得。

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現年30歲的何宛淇，在2歲時被診斷患有「先天性脊椎肌肉萎縮症」，肌肉無法發力，自小便是醫院的常客，無法好好上學，不論身心發展，也比同齡小孩慢，就連簡單如拾起一枝筆，也無法自己做到：「從小便覺得自己不中用，很自卑」。

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直到升上初中，何宛淇開始接觸硬地滾球，相較其他球類運動，硬地滾球來得不算激烈，把代表色的球拋向地上的白色目標球，看誰的球更接近白色球就算贏。年少時的何宛淇，曾認為硬地滾球的玩法很悶，但這是她唯一可以參加的運動。漸漸地，她找到箇中樂趣，滾球的技巧也成熟得可以參與國際賽事。

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2016年，何宛淇首次參與里約殘奧會，在BC3個人賽事中，以第五名完成比賽。多年來，她一直在不同比賽中亮相，曾登上硬地滾球BC3單打女子世界排名第一，來到今屆的巴黎殘奧，她終於獲得個人賽的冠軍，是她首面奧運金牌。

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「希望大家不是覺得我們身體很多困難、好辛苦才得到這個成績而欣賞我們，真正的共融是視我們如普通運動員一樣。」這是何宛淇的賽後感言。的確，她這次再證明了，殘奧運動員與普通運動員並沒不同，同樣值得我們尊敬。

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