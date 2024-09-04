今季不能錯過的香調趨勢！4款人氣香水：Aesop首款茶調香氛、Tom Ford 馬卡薩黑檀木、Jo Malone檜木與雪松

香水雖無形，卻擁有獨特的格調；既散發著穿戴者的心情，也透著一種微妙的氛圍。同時，香水就如衣櫥服飾，雖是個人的選擇，但也存在風格的轉變。在踏入秋季之時，各大品牌亦釋出最新的香水系列，比起為人熟知的花香果香，今季的香氣多了些沉穩感，也注入了一絲抽象與一絲質感，編者精選了幾款不能錯過的人氣香水，為轉季帶來一點新鮮感與期待感。

1/ 感受清幽的茶香之意：Aesop首款茶調香氛「蔚香水」

若找一個形容詞形容Aesop的香水，編者或許會形容為充滿實驗性。自千禧年推出第一款香水後，其香調系列一直都以木調為主，充滿質感與厚重感。就算是近年以玫瑰為主調的「馥香水」，也是帶著煙燻味，複雜而獨特。繼從神話吸取靈感的「艾底希思香水」後，今季推出的「蔚香水」（Virēre）首次綴以茶調，散發史無前例的清幽感。香水出自長期合作的調香師巴納貝．菲永（Barnabé Fillion）之手，以一段在地中海度假的記憶為靈感。前調綴以苦橙與佛手柑帶來的柑橘清新，中調是清幽的綠茶、沉穩的普洱茶調與帶點刺激的粉紅胡椒，後調綴以雪松、馬黛茶延續那段記憶的愜意與靜謐，散發溫潤柔和之感。

查詢：Aesop

2 / 散發黑色奢華感：TOM FORD「Black Lacquer」系列

本就帶著高冷與距離感的TOM FORD，藉由今季最新的香氛系列再添一絲奢華與珍貴之感。最新「Black Lacquer」系列以全黑面貌示人，從瓶身到香氣靈感均源於古老的漆器藝術。大漆被稱為東方黑寶石，取之自然，用之不朽，氣質感溫潤且充滿生命力。在漆黑亮澤的瓶身下，分別以帶著煙燻感的琥珀木質和Makassar馬卡薩黑檀木為主調，糅合明亮且生機勃勃的杉木針葉，再以黑胡椒和黑朗姆酒萃取物刺激感官，隨後以牡丹香調和欖香脂突出香料和燻香的基調，讓香氣迴盪腦中！

查詢：TOM FORD

3 / 走進日本山林深處：Jo Malone檜木與雪松芳醇古龍水

Jo Malone London除了帶著優雅或紳士感外，那股精緻感時而還混雜著些來自異域的神秘感。隨著氣味追溯這種情調，便可發現它出自品牌的芳醇古龍水系列。感受過古老的迦邏木、珍稀的烏木或大馬士革玫瑰，今季不如讓全新的「檜木與雪松」帶你走進日本的山林深處。晨曦的露水滴落在樹木之上，霧氣中帶著泥土的濕潤與清新感，大自然的療癒力量似乎就在不遠處。香水以芳木為前調，為主調的檜木做鋪墊。檜木在日本十分常見，也是傳統森林浴的氣息，散發著舒適柔和之感，基調綴以雪松，保持禪意之餘，還多了一絲沉穩細膩。

查詢：Jo Malone London

4/ 打破性別框架：Maison Francis Kurkdjian APOM 香氛

看到Maison Francis Kurkdjian，就如看到了法式的典雅與頂級。對不少愛香人士來說，走高訂風的MFK不僅僅是一瓶香水，還是他們的私藏香，自2009年創立以來，便推出不少讓人熱議之作。今季，最新之作APOM不同於以往的變奏，而是將「男香」與「女香」合二為一，打破性別的局限，以「A Part of me」（APOM）作為Statement！APOM是一款琥珀、花香、馥奇（fougère）香調的香水，前調以橙花為主，帶來一種明亮的感覺；再綴以薰衣草和香草，散發著一種讓人上癮的迷人之感；隨後，由依蘭依蘭和白麝香作為延續，散發的親密感溫暖而又細膩。

查詢：Maison Francis Kurkdjian