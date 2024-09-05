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05/09/2024

秋天美甲圖鑑：經典琥珀暈染回歸！金屬寶石超帥氣、知性油畫彩繪百看不膩！私心推介日本美甲師空靈系美甲

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Text: Christy Yiu

　　女生指尖的美甲，除了看著逗自己開心，亦是個人風格的象徵。步入初秋，是時間也為指尖，綴上清涼秋意，這次編輯部為大家搜來了今秋必備的美甲圖鑑，又是時候為指尖換裝！

 

秋冬經典：琥珀暈染

 

　　琥珀暈染系美甲是秋冬季的人氣款式，從經典的紅棕混色，到融入霧藍、孔雀綠等色調，一個配搭能塑造出幾個款式，散發濃濃的秋冬溫暖氛圍。若看膩了傳統暈染款，不妨先以單色作基調，輕輕綴上金屬色系線條，同樣充滿優雅氣質。

 

 

 
 
 
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