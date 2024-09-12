跟林明禎吃出好身材！女神4大飲食法則：牛油果美肌抗氧化、堅果代替零食！這種湯水養生超有感

有著率直個性和甜美外表的馬來西亞女神林明禎，近年憑電影和廣告作品人氣急升，連女生也視她為女神！本年初因停工健康問題停工一個月後，明禎逐漸復工回歸幕前；近日MIRROR成員呂爵安Edan親自承認正在追求明禎，成為城中熱話！

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這次Edan發表「追求宣言」後，不少粉絲都替他開心，支持他和林明禎發展；在祝福二人之際，女生們不妨一起向明禎偷師，學懂她的保養秘訣，練出女神風範！

#1 愛吃牛油果料理

牛油果被視為Superfood，營養豐富又飽肚，是不少健康人士的餐桌首選。林明禎曾透露自己也是牛油果粉絲，平日會在料理中加入牛油果，像是自製牛油果麥片或牛油果醬吐司，補充身體所需的營養之餘，亦有助美肌抗氧化。

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#2 湯水養生超有感！

常說湯水滋潤養顏，相信沒有女生不喜歡，林明禎也不例外！同樣身為「湯水一族」的她，會在休息的日子煲一鍋湯，喝足一整天；若說到平日常喝的湯，她推介馬來西亞人愛煮的「ABC湯」，把番茄、紅蘿蔔、薯仔和薑等食材直接加水熬煮，不加任何調味料，健康又有飽足感，能感低腸胃負擔！

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#3 堅果代替零食

身為上班族，桌面總有幾包零食，方便「止口痕」，不過吃太多零食，一不小心就會變成易胖體質！想食得健康，不妨參考林明禎，把杏仁堅果當作零食，戒掉油炸的薯片和其他糖果！多吃堅果，有助預防心血管疾病、改善膽固醇和穩定血糖等，對身體十分有益。

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#4 晚上6點後不再進食

相信大家也知道，太夜吃晚飯會增加致肥機率。為了保持纖瘦的身形，林明禎曾指自己會把晚餐時間提早，盡量在晚上6點後便不再進食，延長空腹時間以加強脂肪燃燒，和現在流行的168斷食法有點相似呢！