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17/09/2024

中秋吃滯怎麼辦？跟女神舒淇、鄭秀文學7天排毒餐+DIY水克非爾飲品，排毒同時減輕腸胃負擔！

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Text: Christy Yiu

　　一年容易又中秋，來到中秋佳節，難免大吃大喝；在接二連三的聚餐後，總感覺腸胃變得遲鈍腹脹，想要好好的清理一下！說到排毒，不少女星們也有自家的獨門秘方，以保持長期纖細的身材，今天我們就向女神舒淇和天后鄭秀文偷師，看她們如何為身體排毒！

 

舒淇「7天排毒餐」、「小麥草汁排毒法」

 

 
 
 
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　　保養有道的舒淇，曾大方分享自己會靠「7天排毒餐」緊急瘦身。這個排毒餐的餐單可按照自己需要製定，只需遵從「連續7天每餐只吃三色新鮮蔬菜」的原則即可。舒淇建議，烹調方式要盡量少油低盬，推薦烚蔬菜或是涼拌沙律等烹調方式，以吸收最多的膳食纖維。

 

Source/ Unsplash

 

　　除了「7天排毒餐」，舒淇亦指自己愛用「小麥草汁排毒法」。小麥草汁富含葉綠素、維他命、纖維素和酵素等。可助腸胃蠕動，加快身體排走毒素的速度。

 

 
 
 
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小麥草汁做法：

 

　　1. 將小麥草放入攪拌機中，按喜好加入水量。

 

　　2. 以高速攪拌至泥狀，取出後用濾紙過濾小麥草渣。

 

　　3. 按個人口味加入蜂蜜和檸檬汁，盡量在1小時內喝完，避免當中的營養素氧化。

 

Source/ Unsplash

 

　　要留意的是，小麥草汁屬高鉀類食品，患有腎病的人士需注意攝取量；此外，7天排毒餐缺少蛋白質和澱粉質等主要人體能量來源，不能作為長時間的瘦身法，建議大家實行前，先向專業人士咨詢意見！

 

下一頁：鄭秀文「水克非爾排毒法」

 

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