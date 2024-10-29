秋冬急救面膜推介：mtm 膠原蛋白面頸膜、Guerlain精粹面膜、Clarins紓緩面膜，幫脆弱肌膚度過乾燥季節！

秋冬帶走了春夏的潮濕，讓人沉醉於乾爽利落感之中。但隨著一陣微風拂過，臉頰微微泛紅，甚至還有些刺痛，這是肌膚給我們發出了信號。面對轉季的肌膚不穩定、乾燥、泛紅等問題，不知你又做好哪些應對？今期，編輯就為大家推介幾款轉季必備的私藏急救面膜，解救脆弱肌膚，度過乾燥季節！

1/ mtm labo高純度膠原蛋白面頸膜

在編者的梳妝台上，mtm labo的面膜與眼膜是常見的身影。無論基本護理的hydrating mask、overnight re-boost mask，還是藥白修護的re-white mask，或是抗衰老靈芝養膚reishi mask，總能切合不同季節與不同的肌膚需求，為肌膚帶來舒適感。近月，品牌的膠原修護系列推出新品——高純度膠原蛋白面頸膜。成分蘊含高純度膠原蛋白，包括珍稀 III 型膠原蛋白及 I 型膠原蛋白，構成活性膠原蛋白，有效促進細胞新陳代謝，刺激膠原再生並修復肌膚，讓肌膚恢復光澤、飽滿。有細心留意的你，便會發現這是mtm labo的首款paper mask，而它的用法亦有別於常見的paper mark。使用時，才將custom-blended onsen essence 的一格份量注入面膜包，待面膜將精華完全吸收再敷至臉上，靜待肌膚吸收。面膜的設計還貼心的延伸至頸部，讓頸部肌膚也得到照顧！

查詢：mtm labo

2/ Guerlain 全新御庭蘭花精粹面膜

編者是Cream Mask的愛好者，尤其是從護膚系列延伸出來的面膜，高濃度的成分比面霜更加滋潤，為肌膚帶來急救效果！主打抗衰老與再生的嬌蘭御庭蘭花系列，採用珍稀的蘭花為原材料，專門為面部、頸部和胸肩肌膚打造全方位修護療程。除了面霜、精華、乳霜以外，最近推出了三款新品——精粹油、緊塑肩頸霜與精粹面膜，而全新的御庭蘭花系列精粹面膜採用超高濃度的Orchid Morpho-Peptide™ 科技，結合胜肽，不僅能平滑、紓緩肌膚，還能對抗細紋和皺紋，尤其是表情紋。入睡前，塗於臉上，十分鐘後抹去多餘分量，輕微按摩至吸收，第二天起床便會發現肌膚神采奕奕！

查詢：Guerlain

3/ Clarins SOS紓緩面膜、水潤活肌保濕面膜

面對轉季的肌膚泛紅，這時就要出動舒緩面膜！Clarins SOS紓緩面膜質地如奶油般幼滑、輕盈，成分採取芒果核萃取而來的野生芒果脂Wild Mango Butter，混合高度滋潤的潤膚膏和不油膩的營養油，含豐富脂肪酸，保護皮膚避免缺水情況，同時令肌膚變得柔軟豐潤，充滿養分。想針對補水保濕不妨一試品牌今年推出的新品——水潤活肌保濕面膜，成分採用了強效透明質酸複合因子，比普通透明質酸高13倍，能有效保濕，瞬間解決乾紋和繃緊的問題！

查詢：Clarins

4/ Chantecaille 花妍保濕修護面膜



產自瑞士的Chantecaille是不少精緻女士的心頭好。其中，花妍保濕修護面膜就能及時舒緩肌膚敏感和泛紅。面膜成分豐富，蘊含木槿花酸、葡萄柚酵素、木瓜果酸、玻尿酸納、甘醇酸、苿莉、水仙及含羞草花蠟等，當中萃取自木瓜、西柚、木槿花酸等精華能溫和軟化角質，以及有效抑制自由基對皮膚的傷害，減輕皮膚紅腫及發炎。甘醇酸能刺激玻尿酸、膠原蛋白及彈力蛋白的增生，讓肌膚保持光澤。加上冰涼舒爽的質感，能有效鎮靜及紓緩，同時滋潤缺水敏感肌膚，即時急救因日曬、風吹或時差所導致的肌膚過敏問題

查詢：Chantecaille





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