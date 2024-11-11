Beauty
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

11/11/2024

香氛愛好者必藏！聖誕倒數月曆2024：Diptyque冬日毛絨感、Jo Malone 流金時代、Ritual夢幻聖誕村

#聖誕倒數月曆 #倒數月曆 #聖誕禮物 #聖誕香水 #聖誕香氛 #聖誕禮物2024 #gifts #Skin & Body Care #Editors Pick
  • 收藏文章
Text: Helena Hau Photo: 官方圖片

　　臨近年末，總會被節日氣氛所感染。儘管生活再忙碌和枯燥，也想找個契機和藉口為平凡的每一天綴以一絲儀式感。要數充滿儀式感的禮物，聖誕倒數月曆一定在清單上！今年，就讓編輯部和大家一起開箱各式各樣的聖誕倒數月曆，以及一系列閃爍動人的節日系列香水、美妝品，為每一天尋到一些小確幸。

 

1 / 冬日暖意：Diptyque Advent Calendar

 

 

　　毛絨感總是冬日裡的一絲暖意。而這絲舒適感便能在Diptyque今年推出全新的夢幻戟絨節日系列中感受到。這個節日系列特別邀請英國藝術家 Lucy Sparrow 設計，以色彩繽紛的戟絨布為主設計原料，綴以薑餅人、聖誕樹、拐杖糖、星星、松果等充滿節日氣氛的聖誕元素。在最新的25天聖誕倒數日曆中，Lucy Sparrow以針線盒為靈感，融入魔幻的元素，從香氛蠟燭、香水到香膏，讓每個小抽屜都為嗅覺與感官帶來驚喜。除了經典的香氛蠟燭外，聖誕倒數月曆中還隱藏了三款新品，包括冬日限量香氛蠟燭:Sapin（冷杉）、香氛蠟燭及Étoile（星星）和Friandise（甜點）香氛蠟燭，為冬日增添慢慢的氛圍感。

 

Diptyque Advent Calendar HK$3,750

 

查詢：Diptyque

 

2 / 流金時代：Jo Malone London Advent Calendar

 

 

　　Jo Malone今年以流金時代為主題，經典懷舊的華麗聖誕節目為靈感，帶來一個金光閃閃的驚喜！在全新流金時代聖誕系列中，除了經典古龍水、居室香氛推出聖誕限量版外，還有讓人期待的25天聖誕倒數日曆和12天聖誕倒數日曆。全新倒數月曆綴以繽紛的印花、充滿復古玩味的印花帶來滿滿的節日氣氛。25格驚喜涵蓋經典古龍水、節日獨家香氛、迷你香氛蠟燭及護理產品，經典如英國梨與小蒼蘭古龍水和鼠尾草與海鹽古龍水，還有十分適合冬季的牡丹與胭紅麂絨迷你香氛工藝蠟燭和冷杉與艾蒿古龍水，以香氣點綴平凡，為冬日帶來療癒感。

 

Jo Malone London Advent Calendar HK$4,215
黑莓子與月桂葉古龍水 9ml
牡丹與胭紅麂絨迷你香氛工藝蠟燭
冷杉與艾蒿古龍水9ml
罌粟花與大麥手部及身體沐浴凝膠 50ml
絲絨玫瑰與烏木芳醇古龍水 9ml
英國梨與小蒼蘭古龍水 9ml
英國梨與小蒼蘭手部及身體沐浴凝膠 50ml
鼠尾草與海鹽古龍水 9ml
黑莓子與月桂葉香皂 50g
英國梨與甜豌豆花古龍水 9ml
絲柏與葡萄藤芳醇古龍水 9ml
沒藥與零陵香芳醇古龍水 9ml
鼠尾草與海鹽潤膚乳霜 50ml
藍風鈴古龍水 9ml
絲柏與葡萄藤芳醇手部及身體沐浴凝膠 50ml
青檸、羅勒與柑橘古龍水 9ml
沒藥與零陵迷你香氛工藝蠟燭
烏木與佛手柑芳醇古龍水 9ml
青檸、羅勒與柑橘護手霜 30ml
苦橙旅行香氛工藝蠟燭
紅扶桑花芳醇古龍水 9ml
牡丹與胭紅麂絨潤膚乳霜 50ml
黑石榴迷你香氛工藝蠟燭
鼠尾草與海鹽旅行香氛工藝蠟燭
苦橙古龍水 30ml

12天聖誕倒數日曆 Twelve Day Ornament Collection HK$1,860

 

查詢：Jo Malone London

 

3 / 阿姆斯特丹的聖誕小鎮：Rituals Deluxe Advent Calendar

 

 

　　Rituals今年以荷蘭的傳統為靈感，將阿姆斯特丹運河與美麗建築置入其中，將聖誕倒數月曆化身充滿氣氛的小鎮，加上閃閃發光的LED 燈，讓人每次打開這個驚喜時，仿如走進水晶球般夢幻聖誕村，溫馨又有氣氛！聖誕倒數月曆共有24格驚喜，從經典的香氛、蠟燭到日常護理的沐浴洗護用品、護手霜、護膚油等，如大熱的Private 系列迷你香薰蠟燭、The Ritual of Mehr 迷你香薰條、Suede Vanilla 家居香薰噴霧、The Ritual of Karma 身體護膚油、Amsterdam Collection 身體乳霜等，無微不至的照顧著繁忙生活中每一個放鬆時刻。

 

 

Deluxe Advent Calendar 臻貴聖誕倒數月曆 HK$ 1,140（價值 HK$1,950）
1 x The Ritual of Sakura 止汗噴霧50ml,
1 x Elixir Collection 角蛋白護髮膜20ml,
1 x The Ritual of Mehr 迷你香薰條 70ml,
1 x 迷你香薰棒70ml,
1 x The Ritual of Sakura 護手膏,
1 x Advent Private Collection - Sweet Jasmine 迷你香薰蠟燭,
1 x Advent Private Collection - Suede Vanilla 迷你香薰蠟燭 ,
1 x The Ritual of Namaste 絲絨柔滑潔面泡 30ml,
1 x The Ritual of Karma 身體護膚油 30ml,
1 x The Ritual of Ayurveda 沐浴油75 ml,
1 x The Ritual of Hammam 沐浴啫喱泡沫,
1 x Amsterdam Collection 身體乳霜 70ml,
1 x The Ritual of Sakura 洗髮潔膚梘10g,
1 x Precious Amber 洗手液 110ml,
1 x Precious Amber 護手膏 85ml,
1 x Private Collection - Smooth Violet 迷你香薰蠟燭 ,
1 x The Ritual of Karma 護膚泥膜40ml,
1 x Private Collection - Wild Fig 迷你香薰蠟燭 ,
1 x Suede Vanilla 家居香薰噴霧50ml,
1 x The Ritual of Hammam 身體乳慕斯30 ml,
1 x The Alchemy Collection 沐浴啫喱泡沫50ml,
1 x Elixir Collection 頭皮磨砂霜 75ml,
1 x 手繩,
1 x The Ritual of Jing 香味增強和軟化劑 75ml,
1 x The Ritual of Namaste 面膜 15ml

 

查詢：Ritual

 

Readmore：

Guerlain 2024聖誕倒數月曆開箱！25件奢華驚喜，從香水、唇膏到護膚品！節日限定系列：ROUGE G寶石唇膏、OMBRES G四色眼影、彩妝粉盒

 

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

我要回應
You May Also Like
#聖誕倒數月曆 #倒數月曆 #聖誕禮物 #聖誕香水 #聖誕香氛 #聖誕禮物2024 #gifts #Skin & Body Care #Editors Pick
More on Beauty

版主留言

Beauty Columnists
More
Fall in Fall

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk