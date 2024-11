香氛愛好者必藏！聖誕倒數月曆2024：Diptyque冬日毛絨感、Jo Malone 流金時代、Ritual夢幻聖誕村

Rituals今年以荷蘭的傳統為靈感,將阿姆斯特丹運河與美麗建築置入其中,將聖誕倒數月曆化身充滿氣氛的小鎮,加上閃閃發光的LED 燈,讓人每次打開這個驚喜時,仿如走進水晶球般夢幻聖誕村,溫馨又有氣氛!聖誕倒數月曆共有24格驚喜,從經典的香氛、蠟燭到日常護理的沐浴洗護用品、護手霜、護膚油等,如大熱的Private 系列迷你香薰蠟燭、The Ritual of Mehr 迷你香薰條、Suede Vanilla 家居香薰噴霧、The Ritual of Karma 身體護膚油、Amsterdam Collection 身體乳霜等,無微不至的照顧著繁忙生活中每一個放鬆時刻。

