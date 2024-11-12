聖誕彩妝系列：以Givenchy限定9色眼影、Paul & Joe 貓咪節日系列、Laura Mercier皇牌蜜粉套裝，締造冬日柔和妝容！

臨近年末，總會被節日氣氛所感染。儘管生活再忙碌和枯燥，也想找個契機和藉口為平凡的每一天綴以一絲儀式感。今年，就讓編輯部和大家一起開箱各式各樣的聖誕倒數月曆，以及一系列閃爍動人的節日系列香水、美妝品，為每一天尋到一些小確幸。

#1 Givenchy 2024寒夜璀璨彩妝系列

今年Givenchy的限定節日系列，以閃閃發光的水晶閃石及閃亮光面作設計元素，宛如冬夜中的滿天繁星，從眼影、唇膏、蜜粉到光影粉，為彩妝添上一絲光芒。

節日限定版的魅彩九色眼影換成大膽色調，像是節慶色彩如深藍色、濃黑色、金屬銀色、柔和米色和銀粉色，襯托冬日不可缺少的棕色調，輕鬆駕駛日常至華麗眼妝，眼影粉質細緻、延展性高，加上不易掉粉的配方，是派對造型的首選！

Le Rouge Interdit Intense Silk高訂禁忌絲滑啞亮唇膏這次推出兩款節日限定色調，包括自然優雅的棕褐色調502 Brun Cuivré以及標誌性的火紅色Carmin Escarpin；至於皇牌四色蜜粉和光影粉則換上水晶閃石和光面外殼，增添節日氛圍，同時令妝容昇華。

查詢／購買：Givenchy

#2 Paul & Joe Beaute貓咪節日系列

剛回歸香港市場的Paul & Joe Beaute，當然也趁聖誕檔期推出節日套裝。今年品牌與插畫家池田晶子合作，以Paul & Joe的經典西洋菊花圖案及Sophie的貓咪Gipsy和Nounette，設計出別緻華麗的插畫，相信會是貓奴們最愛。

限量彩妝2024聖誕系列I包括最新推出的皇牌隔離乳、限定版柔光素肌定妝粉餅、限定版霜狀胭脂和橄欖柔肌護手乳霜，完美修飾肌膚，輕鬆打造法式素肌感；而限量彩妝2024聖誕系列II則主打明亮閃耀色彩妝產品，包括限定版紫紅色睫毛液，限定版貓咪單色眼影及水亮唇膏等，貓咪包裝可愛感Max，實用又好看，沒有不收的理由！

查詢／購買：Paul & Joe Beaute

#3 Laura Mercier鑽粉色節日套裝

另一邊廂，Laura Mercier今年換上鑽粉色新裝，呼應冬日獨有的浪漫感！今年品牌的限量節日系列以傳統巴黎建築的拱門為靈感，推出全系列共15款套裝，從皇牌蜜粉到眼影筆，統統有齊！

除了必收的柔光透明蜜粉套裝，推介鑽光幻魅眼影筆套裝，結合3款不挑膚色的日常萬用色調 — 鑽光乾燥玫瑰、金屬銅棕以及全新節日限定的鑽光香檳金，一抹即可打造閃爍立體眼妝，眼影筆方便易攜，是手袋補妝的必備好物。

想締結柔美妝容，可選冬日柔霧眼頰套裝，結合秋冬必備的柔霧幻魅眼影筆Caramel及極致潤色胭脂Chai，百搭柔棕眼影配搭奶茶色胭脂，散發迷人氣質，秋冬妝容就靠它！

查詢／購買：Laura Mercier