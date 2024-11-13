憑《破·地獄》再創演藝生涯高峰！衛詩雅凍齡保養靠這3招：愛用NIVEA小藍罐、面膜三刀加工法！30秒超簡單冬日暖身法

要數近期的城中熱話，當然是由黃子華、許冠文、衞詩雅等主演的電影《破·地獄》，才剛上映就打破幾個港產片紀錄，成為史上開畫日最高票房的香港電影。主角黃子華自然是話題，但這次衞詩雅的演技同樣令人刮目相看。

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除了演技了得，快將40歲的衞詩雅向來也有一套自己的保養哲學，難怪鏡頭前後的肌膚狀態也如少女般水潤剔透！愛美的衞詩雅不時也在網上分享她的保養秘訣，趁年尾派對開始前，女生們一起向她偷師，以最佳狀態在示人吧！

#1 NIVEA小藍罐隱藏用法

有小藍罐之稱的NIVEA潤膚霜價格實惠加上質感滋潤，向來是不少女生的私藏好物，就連衞詩雅也不例外！衞詩雅曾在Instagram拍片分享NIVEA小藍罐的隱藏用法：混合咖啡渣，以畫圓方式按摩可用作磨砂，為身體去角質；亦能當作卸妝使用！衞詩雅指兩種方法在使用後不用沖洗，用紙巾將多餘的乳霜擦走即可，方便又快捷。

此外，衞詩雅亦會把NIVEA潤膚霜當成面膜，秘訣是把潤膚霜厚敷在面上，敷到只見白色，然後靜待10分鐘，再以手指畫圈輕按摩，至乳霜被完全吸收，最後以熱毛巾或紙巾印走多餘乳霜就大功告成！

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#2 面膜護膚超有感！

面膜是秋冬天必備的護膚Item，衛詩雅同樣愛以面膜護膚，她常常在Instagram介照自己愛用的面膜，像是日本品牌Lits的修護面膜、韓版凡士林面膜等，十分貼地。

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敷面膜最怕不貼面、浪費精華，深明此道理的衛詩雅亦拍片示範過如何在面膜上加工，要訣就是在鼻樑、人中和下巴位置各剪3刀，增加面膜剪裁角度，讓面膜更貼面，一滴不漏！

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#3 30秒冬日暖身法

冬日將至，體質虛弱的女生不暖好身子便會徹夜難眠，想天氣冷的日子也能睡上好覺，不妨學衛詩雅的暖身大法，跕腳尖跪著坐在床上，維持30秒，身體便會逐漸暖起來；此外，亦可貼實雙腳腳底，慢慢向臀部方向移動，維持1分鐘左右，便可以暖笠笠入睡！