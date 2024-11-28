BLACKPINK、NewJeans同款！3款秋冬必備唇膏，輕鬆打造水光唇妝和自然滋潤唇色！

在步入秋冬之際，手袋中的必備單品——唇膏，自然也應隨著季節和氣溫的變化而換新。選擇適合這個季節的唇色與質地同時，還要確保其具備出色的滋潤和保濕能力，才能在寒冷的天氣中保護雙唇，讓妝容更加完美。

從深邃的紅調到柔和的裸色調，從水潤光澤的質地到質感十足的霧面質地，每款唇膏都能為妝容增添獨特的魅力。不知道如何選擇？不妨從韓星們的美妝袋中，找到靈感！

BLACKPINK Lisa’s Pick：Fenty Beauty星塵炸彈水光唇膏

水光唇為妝容帶來如同水般光澤的效果，讓雙唇看起來飽滿且充滿活力。Lisa 就選擇了Fenty Beauty的全新星塵炸彈水光唇膏。這個全新系列共推出十種色號，其質地靈感來自Gloss Bomb唇釉系列，將唇釉質地轉換為膏狀。唇膏注入維他命E、乳木果油、奇異果油及角鯊烷成分等護唇成份，帶來充滿水光感的柔滑上唇效果，且不黏膩。長達8小時鎖住水分並滋養雙唇，有效解決秋冬乾燥及唇紋問題！

查詢：Fenty Beauty

NewJeans Danielle’s Pick：YSL Beauty漆亮唇釉The Inks Vinyl Cream

YSL Beauty於九月推出的全新漆亮唇釉便是鏡面唇妝的秘訣。不僅有著高飽和度的色調，質感還十分透薄和豐盈。五款新色包括裸色、粉紅色及橙紅色，而NewJeans Danielle 就用了N610蜜桃烏龍色，這款裸中帶橙的唇釉散發出高級又自然的光澤感。唇膏配方採用了仙桃仙人掌花萃取，達90%修護鎖水，滋潤又補濕，難怪Danielle都大愛！

查詢：YSL Beauty

金泰梨’s Pick：Prada Balm 變色護唇膏

除了唇膏和唇釉，潤唇膏在冬季也是必不可少的單品。眾多潤唇膏中，Prada Balm絕對是型格又充滿驚喜的選擇。繼以經典綠色為主色調的護唇膏後，Prada今季推出了首款變色藍調護唇膏——莫測藍調 U001。這款護唇膏注入了益生菌和荷荷巴油，有效滋潤和柔軟雙唇。同時，獨特的技術讓唇膏能根據唇部PH值而變色，從粉藍逐漸變為粉紅。同系列潤色護唇膏還有U010 Maple（楓樹淺棕）、U011 Noisette（榛子裸調）和 U013 Guava（芭樂粉紅），適合不同膚色，為雙唇帶來自然好氣色。

查詢：Prada