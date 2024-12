開箱Valentino、Prada、RMK節日系列！人氣Y2K粉紫色調眼影盤、派對女王必備高光氣墊

為了增添節日氣息,不少大熱產品都換上了限量版包裝,帶來煥然一新的感覺。要數派對must have item,必定是今季全新的粉鑽亮片 GO-CUSHION GLOW高光輕透氣墊粉底!高訂外盒的粉色亮片與鉚釘在鎂光燈下,閃耀動人。氣墊採用網紗,粉質細膩,配方蘊含滋潤保濕的護膚成份佛手柑精油及維他命 E 等,讓妝感輕盈舒適!經典的大熱單品 ROSSO VALENTINO 高訂經典唇膏絕對也是入手之選。Gift Box裡配有大熱色調之一的111A UNDRESSED VELVET,紅棕色的大氣與為妝容增添了一絲知性感。此外,BORN IN ROMA香水也換上金色The Gold包裝,配合充滿夢幻的節日!

You May Also Like