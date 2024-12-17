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17/12/2024

@cosme香港美妝大賞結果公開！除了SK-II最強神仙水，CeraVe、LA ROCHE-POSAY也打進五強？

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Text: Christy Yiu Photo: @cosme HongKong

　　要入手性價比高的美妝品，自然是要參考不同的評價平台。來到年末，作為香港最大美妝評價平台的@cosme HongKong，近日發表了本年度的香港美妝大賞結果，綜合超過20,000篇真實用戶評價，選出最受女生們歡迎的美妝品！

 

 

　　在云云得獎產品中，今天就由編輯部和大家揭曉「@cosme香港美妝大賞」綜合賞5強榜單，一起美著過年吧！

 

「Best of the Best」綜合大賞：SK-II護膚精華

 

　　本年的綜合大賞由SK-II護膚精華獲得！作為女生，對這瓶有「神仙水」之稱的精華絕不陌生。精華配方含逾90%獨家成分Pitera，與肌膚中的天然保濕因子結構相似，可解決毛孔、細紋、皺紋等各種肌膚問題，達至平滑和緊緻皮膚的效用，是眾多產品中，最獲好評的護膚精華。

 

SK-II護膚精華 $1,700 230/ml

 

第二名：CeraVe長效保濕面霜

 

　　CeraVe的長效保濕面霜以高效見稱，面霜配方與皮膚科醫生共同研發，三重親膚Ceramides透明質酸及維他命B3能有效補充水分，同時協助修復面部及頸部的肌膚屏障；加上無添加Paraben、香料及酒精，低敏同時長效保濕不黏膩，是秋冬季的乾燥肌救星。

 

CeraVe長效保濕面霜 $195/25ml

 

第三名：KERASTASE逆時光至臻香氛修護精華

 

　　想要有一把順滑的秀髮，絕對要花不少功夫。在本年大賞榮獲第三位的KERASTASE逆時光至臻香氛修護精華，蘊含茉莉花精油及沒藥粹取精華，有效提高髮絲水潤度，滋潤同時減少斷裂，讓頭髮變得強韌有光澤，免沖洗配方更是方便隨時使用。

 

KERASTASE逆時光至臻香氛修護精華 $570/100ml

 

第四名：LA ROCHE-POSAY CICAPLAST B5萬用修復霜

 

　　近期大熱的LA ROCHE-POSAY CICAPLAST B5萬用修復霜今年也有上榜！萬用修復霜含積雪草萃取、益生元成分Tribioma和維他命B5，有助修復肌膚表皮屏障，舒緩刺激性皮炎和敏感症狀等，是另一乾燥天的急救好物。

 

LA ROCHE-POSAY CICAPLAST B5萬用修復霜 $145/40ml

 

綜合賞第五名 —— CeraVe SA水楊酸煥膚潔膚露

 

　　今年CeraVe共有2款產品打進5強！排名第五的SA水楊酸煥膚潔膚露主打乾性肌膚適用，配方含獨特水楊酸和透明質酸，加上高效三重Ceramides，尤其適合粗糙及有顆粒肌膚，對抗背痘形成，敏感肌也能安心使用，性價比超高！

 

CeraVe SA水楊酸煥膚潔膚露 $260/473ml


詳情：@cosme HongKong

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