散發流金歲月的動人！YSL Beauty節日彩妝系列：絕美高訂皮革胭脂、眼影、水光唇膏、倒數月曆

臨近年末，總會被節日氣氛所感染。儘管生活再忙碌和枯燥，也想找個契機和藉口為平凡的每一天綴以一絲儀式感。要數充滿儀式感的禮物，聖誕倒數月曆一定在清單上！今年，就讓編輯部和大家一起開箱各式各樣的聖誕倒數月曆，以及一系列閃爍動人的節日系列香水、美妝品，為每一天尋到一些小確幸。

今次，就和大家一起開箱YSL Beauty 的絕美節日系列！從倒數月曆、四色眼影、水光唇膏到最新上架的高訂皮革胭脂，均能為你的節日妝容增添一抹流金歲月的動人！

限量版倒數月曆禮盒

今年，YSL Beauty 以白色與金色為主調，背景綴以網紗設計，並飾以巨型金色雪絨花，宛如勾勒出流金歲月的動人感。緩緩打開，便可看見金色雪絨花背後藏著的小驚喜！從經典大熱化妝品到美妝品，無一不是女士們的最愛。在24格驚喜中，藏著四支正裝唇膏，三款藏金妍活再生系列產品，以及一款高頂香氛等，可謂比往年更豐富、更奢華！

全新高訂皮革胭脂

胭脂是好氣色的秘訣，不僅能完善妝容的完整度，還能帶來亮麗的色彩。YSL Beauty 今季推出了最新的高訂皮革胭脂（Make Me Blush Bold Blurring Blush）絕對是不可錯過的單品！大膽的色調打破了冬季寒冷陰沉的印象，從蜜桃馬卡龍（N°57 Coral Clas）帶來的活力、草莓馬卡龍（N°06 Rose Haze）帶來的細膩、火龍果馬卡龍（N°87 Pink Voltage）帶來的大膽到奶茶馬卡龍（N°24 Suave Sunstone）的溫柔、樹莓馬卡龍（N°42 Babydoll Pink）的俏皮，以及珠光薰衣草馬卡龍（N°69 Lavender Lust）的炫彩創新，都為冬季妝容增添不少驚喜。胭脂蘊含角鯊烷成分，有保濕功效，質地絲滑，還能柔化毛孔，打造自然無暇、透亮的妝感，持久舒適，十分適合乾燥的冬季！

彩妝節日系列：高訂皮革四色眼影、情迷水光唇膏、LIBRE 香水

白色與金色交織出優雅的奢華感，而這抹流金歲月的動人同樣延伸至全新的節日彩妝系列，包括高訂皮革四色眼影、情迷水光唇膏和LIBRE EAU DE PARFUM 香水。

節日限量版高訂皮革四色眼影盒（COUTURE MINI CLUTCH）推出全新色調——N°024 Golden Lace，，融合了金色、銅色與棕色。每款眼影上都印有繁花與經典 Cassandra 標誌，粉質細膩，顯色度高，一盒即可完成一個高冷又優雅的眼妝！搭配全新 LOVESHINE 情迷水光唇膏，不論是冷艷的閃耀玫瑰粉（N°209）還是裸調玫瑰（N°201），水潤光澤的質感都能為妝容增添一絲亮點！最後，不妨將性感冷傲的 LIBRE 香水穿戴於身，前中調散發著薰衣草、柑橘、橙花和茉莉的芳香，基調則是乾淨自在的白麝香和香草，完美提升整體氣質，而一個屬於節日的派對妝容就完成了！

查詢：YSL Beauty