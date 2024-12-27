27/12/2024
節日大吃大喝後，是時候為身體排毒！自製歐美大熱綠拿鐵、韓星愛用南瓜水，消水腫兼Detox！
Christy Yiu
Christy Yiu
不想說話時，就讓文字代替聲音，成為思緒的載體，療癒你我心靈的綠洲。
Senior Content Editor
才剛經歷完一連串聖誕派對，馬上又要迎接除夕新年等節慶聚餐，放縱過後，是時候好好調節飲食步伐。相比起膳食補充劑，利用天然食材自製排毒飲品當然來得更健康，從歐美大熱的Green Latte，到韓星愛用的南瓜水，均是近年的天然排毒好物，趁著假日，不妨自製一杯，為身體排毒！
Blake Lively、Kylie Jenner也在喝：綠拿鐵Green Latte
相信大家對綠拿鐵Green Latte這個名字並不陌生，Gigi Hadid、Blake Lively、Kylie Jenner等也是靠它來作恆常保養排毒！雖然綠拿鐵看似我們平常喝的抹茶拿鐵，但其實是由大量綠色蔬果所製成的蔬菜汁，基本組合為羽衣甘藍、菠菜或牛油果等，可按需要加入自己喜歡的水果；而清水、杏仁奶或豆奶等，亦按自己所需的口感更改分量。此外，亦可加入奇亞籽，既飽腹又能促進排便。
想在家自製Green Latte，可來自Kylie Jenner的食譜：
材料：
菠菜 適量
冷凍青瓜 半條
芹菜 適量
青蘋果 半個
冷凍菠蘿片 適量
鮮橙汁 適量
按需要加入水或冰塊，攪拌成果昔狀態即何。
不過製作Green Latte時要留意，不宜選取糖份太高的水果，處理蔬果時也要徹底洗淨，不然或會造成腹瀉。初心者亦可先淺嘗，待腸胃適應才慢慢調節分量。
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