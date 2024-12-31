Editor's Pick：年度空瓶回購推介！Bobbi Brown維他命底霜、Farmacy皇牌卸妝膏、TATCHA紫米面霜

常說護膚也離不開Trial and Error的道理，要試過才能找到適合自己的護膚方案，加上隨美妝品牌愈來愈多樣化，在云云產品中，要選擇適合自己膚質的護膚品也確實不是易事。不知不覺，已來2024年的最後一天，作為美容編輯，也是時候回顧一下本年度的愛用護膚品！

Bobbi Brown維他命營養底霜

編者膚質為混合性，T字位如大油田，面頰部位則容易乾燥，以往不論用控油或保濕型底妝，鼻頭範圍也是上妝不到半天就出油，怎想到這瓶底霜，竟能解決這個長年困擾我的問題。

雖然Bobbi Brown的維他命營養底霜早不是美妝界的新品，但自推出以來也備受女生推崇。底霜結合保濕霜和妝前底霜的功能，主打滋潤零油感配方，質感看著雖不如其他妝前乳般水感，但一接觸肌膚，隨即如精華面霜般易推，潤澤不油膩，上面後宛如一層薄膜，帶點霧感卻不乾澀。

在最近的乾燥天氣，我會在把底霜上面後，稍待乾透形成薄膜，再塗上滋潤型的粉底（推介Shiseido的養膚精華粉底，超貼膚！），然後如平日般上妝，不卡粉又不出油，到了晚上仍能保持至少8成妝容，貼服一整天！

查詢／購買：Bobbi Brown

Farmacy淡綠潔淨卸妝潔面膏

選購卸妝產品時，當然要看其清潔力和保濕程度。過分保濕，有機會清潔力不足；反之清潔力太強，亦有機會使肌膚乾澀。若要我只能用一款選卸妝產品，必定是Farmacy的淡綠潔淨卸妝潔面膏。

Farmacy這個品牌在香港算是小眾，討論度程並不高。一次機會下入手了這瓶皇牌潔面膏，其質感如雪葩般清爽，推開後卻立即乳化，少用量已足夠全面使用。雖然屬於溫和型卸妝產品，清潔力卻十分足夠，只需一次便可卸走眼妝，過水後肌膚也沒有緊繃感，亦不會因過分清潔而增加肌膚油脂，十分適合冬天使用。加上純淨配方和無動物測試，難怪Sephora常常斷貨！

查詢／購買：Sephora

TATCHA煥麗柔膚面霜

不管是春夏秋冬，也要做好面部保濕功夫。混合性膚質的困擾之處，在於必需平衡T字位和面頰的水油比重，才不會油光滿面，而TATCHA的煥麗柔膚面霜絕對是我在冬日的回購之選。

面霜加入日本紫米，呈淡紫色，配合透明質酸、紅海藻和Hadasei-3™複合物的配方，保濕同時抗氧化。面霜質感豐盈，肌膚吸收後不會有黏膩感，冬季日子薄塗一層已足夠補濕；若真的乾燥得紅腫脫皮，建議厚塗兩至三層於脫皮位置，翌日起床立即回復細滑柔軟的肌膚。在夏日或是偏油性的肌膚，則可選擇另一無油配方的毛孔細緻水潤補濕霜，同樣滋潤。

查詢／購買：TATCHA