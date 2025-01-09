開箱Clé de Peau Beauté御采琺瑯珍藏系列！聯乘國際琺瑯藝術大師，人氣La Crème、高效緊緻精華、煥活眼霜換上限定新裝

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

今天，和大家一起開箱日本貴婦品牌Clé de Peau Beauté的春季限量御采琺瑯珍藏系列，以中國傳統藝術精髓融入奢華美學，寓意煥顏永駐的新年祝福！

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今年已是Clé de Peau Beauté推出春季限量珍藏系列的第五個年頭，品牌邀請了國際琺瑯藝術大師李佩卿女士合作，以中國瓷器藝術中最頂級的琺瑯彩，融合東西方傳統繪畫技法的獨特工藝， 設計出一系列的新年珍藏版包裝。

系列設計靈感源自高級珠寶，透過琺瑯彩繪畫出如花舞瑞繞的線條，象徵富貴綿延，換上新裝的有人氣La Crème、精華和眼霜，讓大家從內到外煥活肌膚。

La Crème 臻緻再生高效面霜

不知不覺，La Crème臻緻再生高效面霜已來到第八代。限量版的La Crème保留多面設計，如寶石般光芒四射，打開瓶蓋可見以琺瑯彩繪畫的高級珠寶圖案，像為面霜戴上寶石頸鏈，優雅瑰麗。

說說這瓶面霜，配方含超過60種珍稀高效成分，當中注入了最高濃度的Skin-Empowering Illuminator智慧亮肌精華及革命性再生酵母精華，抵抗肌膚衰老，同時形成修復屏障。面霜質感豐盈不厚重，上面立即吸收，用後肌膚持續水潤不乾燥，一瓶集齊保濕、淡紋和提拉的功效，難怪有「貴婦面霜」之稱！

Firming Serum Supreme高效緊緻精華

說到提拉緊致，當然少不了高效緊緻精華。這次精華換上以琺瑯彩繪畫的紅寶石及藍寶石圖案瓶身，外觀固然奢華，配方同樣大有來頭：添加超越醫美概念的再生醫學科技「立體塑型技術」，配合3D緊緻複合精華，有效激活豎毛肌及幹細胞狀細胞的再生，重塑立體輪廓。

精華質感如面霜般豐盈，保濕度甚高，淡淡的香氣更能讓心情放鬆，每晚使用，別具儀式感。

Eye Contour Cream Supreme 高效煥活眼霜

女生們想要守著年齡秘密，首先要護好眼周肌膚！高效煥活眼霜含五倍高濃度LEMPUYANG精華和柑橘皮萃取精華，有效提升升上眼瞼、緊緻立體、減淡眼紋及提亮眼圈，加上質感薄透，恆常塗抹也不用擔心起粒粒，適合正苦腦眼周初老的女生們。

查詢／購買：Clé de Peau Beauté