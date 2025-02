情人節2025｜Clé de Peau、Dior、YSL絕美情人節限定系列，送她一份美妝小驚喜！

Clé de Peau今年的情人節系列絕對是眾多品牌中的MVP!2025年情人節珍藏版Precious Bonds of the Heart限定系列由法國著名藝術家Alex Orvain及Marine Montagnier合作,靈感源自象徵愛與守護的紅線,交織出獨特心型圖案,光是包裝已大大加分。

#1 Clé de Peau Beauté Precious Bonds of the Heart限定系列